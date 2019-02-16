Gençlerbirliği'nde Stancu etkisi
Elazığspor’a konuk olan Gençlerbirliği, Rumen forveti Stancu’nun duble yaptığı maçtan 2-1’lik zaferle ayrılarak dört haftalık hasretine son verdi.
Spor Toto 1. Lig'de 22. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği, Elazığspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan kırmızı- siyahlılar, 19'da Stancu ile öne geçti: 1-0. Ev sahibi ekip 22'de Emir'le eşitliği sağladı: 1-1. Devre eşitlikle geçilirken; 53'te duble yapan Stancu, 2-1'lik galibiyeti getiren isim oldu. Dört maçlık mağlubiyet serisine son veren Gençlerbirliği 44 puana yükselirken; Elazığ ise 17'de kaldı.
- 16.2.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
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Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
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