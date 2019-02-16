Denizlispor camiası tek yürek
19 Mayıs 2019, Pazar
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Denizlispor camiası tek yürek

Denizlispor camiası tek yürek

’a konuk olacak yeşil-siyahlılarda , galibiyet için kenetlendiklerini ifade etti.

Pazartesi günü deplasmanda Eskişehispor'la karşılaşacak Denizlispor, galibiyet için tek yürek oldu. Zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirten , "Galibiyet için kenetlendik. Eskişehirspor'un saha ve seyirci avantajını farkındayız. Rakiplerimiz Gençlerbirliği ve Osmanlıspor'un puan kaybedeceğini düşünmüyorum. Şampiyonluğu gerçekten istiyorsak bu maçı kazanmalıyız" diye konuştu. Yeşil-siyahlılarda kart cezalısı Alperen ve Deniz dışında eksik bulunmuyor. Nijerya'dan dönen Kehinde ise görev verilmesi halinde sahadaki yerini alacak.

  1. 16.2.2019
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