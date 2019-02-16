Denizlispor camiası tek yürek
Eskişehirspor’a konuk olacak yeşil-siyahlılarda Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, galibiyet için kenetlendiklerini ifade etti.
Pazartesi günü deplasmanda Eskişehispor'la karşılaşacak Denizlispor, galibiyet için tek yürek oldu. Zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirten Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, "Galibiyet için kenetlendik. Eskişehirspor'un saha ve seyirci avantajını farkındayız. Rakiplerimiz Gençlerbirliği ve Osmanlıspor'un puan kaybedeceğini düşünmüyorum. Şampiyonluğu gerçekten istiyorsak bu maçı kazanmalıyız" diye konuştu. Yeşil-siyahlılarda kart cezalısı Alperen ve Deniz dışında eksik bulunmuyor. Nijerya'dan dönen Kehinde ise görev verilmesi halinde sahadaki yerini alacak.
- 16.2.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
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Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
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