Denizlispor camiası tek yürek

Pazartesi günü deplasmanda Eskişehispor'la karşılaşacak Denizlispor, galibiyet için tek yürek oldu. Zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirten Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, "Galibiyet için kenetlendik. Eskişehirspor'un saha ve seyirci avantajını farkındayız. Rakiplerimiz Gençlerbirliği ve Osmanlıspor'un puan kaybedeceğini düşünmüyorum. Şampiyonluğu gerçekten istiyorsak bu maçı kazanmalıyız" diye konuştu. Yeşil-siyahlılarda kart cezalısı Alperen ve Deniz dışında eksik bulunmuyor. Nijerya'dan dönen Kehinde ise görev verilmesi halinde sahadaki yerini alacak.