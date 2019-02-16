TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (15.02.19)
19 Mayıs 2019, Pazar
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1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (15.02.19)

TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (15.02.19)

1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

ŞAHİN SEÇİLDİ

Afjet Afyon'da olağanüstü genel kurul sonrasında başkanlığa seçildi. Şahin, "Geride kalan 13 maçın tamamını kazanmak için planlarımızı yaptık. 'Ligde kalacak mıyız' sorusu artık gündemimizde yok. Tüm Afyonluları desteğe bekliyoruz" diye konuştu.

'SAHİPSİZ KALDIK'

teknik direktörü Taner Öcal, kulübün durumuna isyan etti. 'Sahipsiz kaldık' diyen Öcal, "Elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. Bırakıp gitmek kolay ama çocuklara verdiğimiz sözü tutacağız. Koskoca Karabükspor'un bu hallere düşmesi herkesi üzüyor" dedi.

'KRİTİK VİRAJDAYIZ'

Menemen Bld. teknik direktörü Suat Kaya, Tuzla karşısında sezonun kırılma maçlarından birisini oynayacaklarını dile getirdi. Kaya, "Kazanmak için sahaya çıkacağız fakat önemli olan kaybetmemek. Kritik virajda oyuncularımıza sonuna kadar güveniyorum" ifadelerini kullandı.

KASAPOĞLU YOĞUN MESAİDE

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Altınordu Başkanı 'ı makamında kabul etti. Ardından yapımı süren Hatay Yeni Stadı'nda incelemelerde bulunmak üzeren şehre giden Kasapoğlu, stadyumun bu sene tamamlanacağı müjdesini verdi.

  1. 16.2.2019
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