TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (15.02.19)
TFF 1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
ŞAHİN SEÇİLDİ
Afjet Afyon'da olağanüstü genel kurul sonrasında başkanlığa Ali Şahin seçildi. Şahin, "Geride kalan 13 maçın tamamını kazanmak için planlarımızı yaptık. 'Ligde kalacak mıyız' sorusu artık gündemimizde yok. Tüm Afyonluları desteğe bekliyoruz" diye konuştu.
'SAHİPSİZ KALDIK'
Karabükspor teknik direktörü Taner Öcal, kulübün durumuna isyan etti. 'Sahipsiz kaldık' diyen Öcal, "Elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. Bırakıp gitmek kolay ama çocuklara verdiğimiz sözü tutacağız. Koskoca Karabükspor'un bu hallere düşmesi herkesi üzüyor" dedi.
'KRİTİK VİRAJDAYIZ'
Menemen Bld. teknik direktörü Suat Kaya, Tuzla karşısında sezonun kırılma maçlarından birisini oynayacaklarını dile getirdi. Kaya, "Kazanmak için sahaya çıkacağız fakat önemli olan kaybetmemek. Kritik virajda oyuncularımıza sonuna kadar güveniyorum" ifadelerini kullandı.
KASAPOĞLU YOĞUN MESAİDE
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ı makamında kabul etti. Ardından yapımı süren Hatay Yeni Stadı'nda incelemelerde bulunmak üzeren şehre giden Kasapoğlu, stadyumun bu sene tamamlanacağı müjdesini verdi.
- 16.2.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
Toplam 1
Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (15.02.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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