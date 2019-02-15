Gençlerbirliği kendine geldi!
15 Şubat 2019, Cuma
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kendine geldi!

Gençlerbirliği kendine geldi!

TFF 1. Lig'in 22. haftasında , ’ni ağırladı. Karşılaşmayı Gençlerbirliği 2- 1 kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada 'in ortasında defanstan dönen topa vurdu. Top üstten az farkla auta çıktı.
19. dakikada Sessegnon'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Stancu, kaleciyi ters köşe yatırarak topu filelere yolladı. 1-0
22. dakikada 'ın ceza sahası içinde yerden vurduğu topu kaleci ayağıyla çelmeyi başardı.
22. dakikada 'un atağında ceza sahasında yaşanan karambolde top Emir Gökçe'nin önünde kaldı. Emir düzgün bir vuruşla topu filelere attı. 1-1
24. dakikada Ahmet Oğuz'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa yükselen 'in vuruşunda top üstten auta gitti.
40. dakikada 'ın ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Stancu'nun vole vuruşunda top auta çıktı.
62. dakikada Sessegnon'un pasında topla buluşan Stancu, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 2-1
65. dakikada Sessegnon'un pasında topla buluşan Stancu'nun vuruşunda top direkten döndü.

Stat: Şanlıurfa 11 Nisan
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Emrah Ünal xx, Ali Tuna xx
Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet xx, Idrissa Diarra xx, Kadir xx (Dialo Samba dk. 82 ?), Mustafa xx, Gökhan xx, Lamine Diarra xx (Cengizhan dk. 60 x), Tufan xx, Traore xx, Emir xxx, Ahmet xx, Kadir Taşoğlu xx
Yedekler: , Serdar Özbayraktar, Yiğitcan Erdoğan, Akakpo, Abdulkadir Kayalı
Teknik Direktör: Erhan Altın
: Emrullah xx, Ahmet xx (Erdem Özenç dk. 90 ?), Yasin Pehlivan xx, Ahmet xx (Rahmettullah dk. 90 ?), Sessegnon xx, Santos xx, Arnason xx, Stancu xx, Alper Uludağ xx, Silva xx (Deniz dk. 83 ?), Bekir xx
Yedekler: Hakan Arıkan, Halil İbrahim Pehlivan, Beray Ayberk Özdemir, Selçuk Şahin
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Goller: Emir Gökçe (dk. 22) (Tetiş Yapı Elazığspor), Stancu (dk. 19 ve 53) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Ahmet Sabri Fener, Ahmet Burak Solakel, Kadir Taşoğlu (Tetiş Yapı Elazığspor), Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği)

  1. 15.2.2019 21:44
  2. Güncelleme: 15.2.2019 22:02
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