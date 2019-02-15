Afjet Afyonspor’da Giresunspor maçı hazırlıkları
15 Şubat 2019, Cuma
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’da Giresunspor maçı hazırlıkları

Afjet Afyonspor’da Giresunspor maçı hazırlıkları

, 1. Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Pazar günü Giresunspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeni teknik direktör yönetiminde Spor Kompleksi'nde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından dar alanda top kapma çalışması yaptı.

Antrenmanı Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve kulübün yeni başkanı de izledi.

, antrenman öncesi yaptığı konuşmada, takıma güvendiklerini söyledi.

Takımda bazı değişikler yaşandığını dile getiren Tutulmaz, "Son dönemde gerek futbolcu, gerek teknik direktör gerekse yönetim açısından değişiklikler oldu. Bu değişikliklerle yeniden hedefe odaklamak için bir araya gelmemiz gerektiği açık. Takımımızın yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Taraftara çağrıda bulunan Tutulmaz, Giresunspor karşılaşması için taraftar desteğinin önemli olduğunu vurguladı.

'un yeni başkanı Ali Şahin ise destekleri dolayısıyla Vali Tutulmaz'a teşekkür ederek, "İnşallah bu hafta yeni bir sayfa açacağız. Artık elimizden ne geliyorsa sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

  1. 15.2.2019 20:46
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