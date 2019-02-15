Afjet Afyonspor'un yeni başkanı Ali Şahin
15 Şubat 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri 'un yeni başkanı

'un yeni başkanı

Afjet Afyonspor'un yeni başkanı Ali Şahin

Kulübünün yeni başkanı iş adamı oldu.

Kulüp binasında düzenlenen olağanüstü genel kurulda, görevden ayrılan Salih Sel'in yerine başkanlığa seçildi.

ardından 'un yeni başkanı Şahin ile yönetim kurulu üyeleri, ilk ziyaretlerini Türkiye Spor Yazarları Derneği () Şubesi'ne yaptı.

Ziyarette konuşan Şahin, "Yönetimimizi oluşturduk, görev dağılımını yaptık. Yoğun bir çalışma temposuyla, geride kalan 13 maçı da kazanmak üzere planlarımızı yapıyoruz. 'Ligde kalacak mıyız' sorusu artık gündemimizde yok." ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar il yöneticilerine takıma destekleri dolayısıyla teşekkür eden Şahin, yeni teknik kadro ile oyunculara güvenlerinin tam olduğunu belirtti.

TSYD Başkanı Nadir Güzbey de kulüp başkanı Ali Şahin ve ekibine başarılar diledi.

  1. 15.2.2019 19:02
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Afjet Afyonspor'un yeni başkanı Ali Şahin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN