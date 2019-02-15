Afjet Afyonspor'un yeni başkanı Ali Şahin
Afjet Afyonspor Kulübünün yeni başkanı iş adamı Ali Şahin oldu.
Kulüp binasında düzenlenen olağanüstü genel kurulda, görevden ayrılan Salih Sel'in yerine Ali Şahin başkanlığa seçildi.
Seçimin ardından Afjet Afyonspor'un yeni başkanı Şahin ile yönetim kurulu üyeleri, ilk ziyaretlerini Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Afyonkarahisar Şubesi'ne yaptı.
Ziyarette konuşan Şahin, "Yönetimimizi oluşturduk, görev dağılımını yaptık. Yoğun bir çalışma temposuyla, geride kalan 13 maçı da kazanmak üzere planlarımızı yapıyoruz. 'Ligde kalacak mıyız' sorusu artık gündemimizde yok." ifadelerini kullandı.
Afyonkarahisar il yöneticilerine takıma destekleri dolayısıyla teşekkür eden Şahin, yeni teknik kadro ile oyunculara güvenlerinin tam olduğunu belirtti.
TSYD Afyonkarahisar Şube Başkanı Nadir Güzbey de kulüp başkanı Ali Şahin ve ekibine başarılar diledi.
- 15.2.2019 19:02
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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