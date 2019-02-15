Eskişehirspor çıkışını sürdürmek istiyor

Eskişehirspor, pazartesi günü karşılaşacağı Denizlispor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Lider Denizlispor'u eli boş göndermek için sıkı çalışan siyah-kırmızılı ekipte moraller son 2 haftada alınan iyi sonuçlarla birlikte yüksek durumda. Gözünü Denizli maçına diken Eskişehirspor, bugün Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde yaklaşık 80 dakika antrenman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon, 5'e 2 top kapma, 4'e 4 oyun, dar alan ve yarım saha oyun ile son buldu.