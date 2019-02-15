Elazığspor’da Olağanüstü Genel Kurul kararı
15 Şubat 2019, Cuma
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’da Olağanüstü Genel Kurul kararı

Elazığspor’da Olağanüstü Genel Kurul kararı

Kayyum tarafından yönetilen 'da Olağanüstü Genel Kurul kararı alındı.

1. Lig'in 22. Haftası'nda Şanlıurfa'da 'ni konuk eden ve rakibine 2-1 yenilen 'da, maçın bitiminden dakikalar sonra Olağanüstü Genel Kurul kararı alındı.

Kayyum tarafından yönetilen Elazığspor'da Olağanüstü Genel Kurul tarihi 1 Mart olarak belirlendi. Ssaat 14.00'te başlayacak olan Olağanüstü Genel Kurul, Elazığ Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezinde yapılacak. İlk genel kurulda çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci kongre 8 Mart'ta aynı saat ve yerde yapılacağı kulüp tarafından bildirildi.

  1. 15.2.2019 21:46
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