Elazığspor’da Olağanüstü Genel Kurul kararı

Spor Toto 1. Lig'in 22. Haftası'nda Şanlıurfa'da Gençlerbirliği'ni konuk eden ve rakibine 2-1 yenilen Elazığspor'da, maçın bitiminden dakikalar sonra Olağanüstü Genel Kurul kararı alındı.



Kayyum tarafından yönetilen Elazığspor'da Olağanüstü Genel Kurul tarihi 1 Mart olarak belirlendi. Ssaat 14.00'te başlayacak olan Olağanüstü Genel Kurul, Elazığ Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezinde yapılacak. İlk genel kurulda çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci kongre 8 Mart'ta aynı saat ve yerde yapılacağı kulüp tarafından bildirildi.