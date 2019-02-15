Elazığspor’da Olağanüstü Genel Kurul kararı
Kayyum tarafından yönetilen Elazığspor'da Olağanüstü Genel Kurul kararı alındı.
Spor Toto 1. Lig'in 22. Haftası'nda Şanlıurfa'da Gençlerbirliği'ni konuk eden ve rakibine 2-1 yenilen Elazığspor'da, maçın bitiminden dakikalar sonra Olağanüstü Genel Kurul kararı alındı.
Kayyum tarafından yönetilen Elazığspor'da Olağanüstü Genel Kurul tarihi 1 Mart olarak belirlendi. Ssaat 14.00'te başlayacak olan Olağanüstü Genel Kurul, Elazığ Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezinde yapılacak. İlk genel kurulda çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci kongre 8 Mart'ta aynı saat ve yerde yapılacağı kulüp tarafından bildirildi.
- 15.2.2019 21:46
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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