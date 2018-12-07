Diyarbakır’da 1 TL’ye maç bileti

Yeşil kırmızılı kulüp, Yeni Diyarbakır Stadı'nda yapacağı maçta taraftar desteğini arkasına almak için bilet fiyatlarını 1 TL gibi sembolik bir rakama indirdi. Azrailler Grubu'nun yer alacağı Maraton tribünü biletleri de Onursal Başkan Feyzi İlhanlı tarafından satın alınarak Azrailler Grubu aracılığıyla taraftarlara ücretsiz dağıtılacak. Yeşil-Kırmızılı takım, taraftarlardan tribünleri doldurarak takıma destek vermelerini istiyor.



TFF 2.Lig ve 3.Lig'de 16.hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Pazar günü Yeni Diyarbakır Stadı'nda saat 13.00'da başlayacak Diyarbekirspor-1461 Trabzon mücadelesinde İstanbul bölgesi hakemleri görev yapacak. Fevzi Erdem Akbaş'ın düdük çalacağı maçta İsmail Semih İleri ve Sinan Ertinğü yardımcı hakemlik yapacak. 4. hakemlik görevine ise Mirsat Sancaktar atandı.