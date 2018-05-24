Bucaspor'un zor günleri – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    'un zor günleri

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    3'üncü Lig'e düşen 'da Hüseyin, Sancar, Ömer, Abdullah ve İbrahim'in ardından Emre Özkan, Deniz ile Onur da alacakları için 'nun () yolunu tuttu.

    Kulüpten yaklaşık 350 bin alacaklı olan 3 futbolcu sarı-lacivertlilere ihtarname yolladı. Mevcut kadrosuna 2.5 milyon civarında borçlu olan Buca'da 'ye giden oyuncu sayısı 8'e yükseldi. 28 yıl sonra 3'üncü Lig'de mücadele edecek , dağılma tehlikesi yaşamaya başladı. yasağını kaldırmak için 5 milyon TL ödemesi gereken sarı-lacivertlilerde oluşan tablo tüm camiayı endişelendirdi. Başkan 'ın istifa etmesinin ardından 4-11 Haziran'da gerçekleşecek genel kurul öncesi 'a henüz başkan adayı çıkmazken, Asbaşkan İrfan Bal'ın liste çalışmalarına başlamak için hazırlık yaptığı iddia edildi.

    1. 24.5.2018 12:32
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