Kulüpten yaklaşık 350 bin TL alacaklı olan 3 futbolcu sarı-lacivertlilere ihtarname yolladı. Mevcut kadrosuna 2.5 milyon TL civarında borçlu olan Buca'da TFF'ye giden oyuncu sayısı 8'e yükseldi. 28 yıl sonra TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Bucaspor, dağılma tehlikesi yaşamaya başladı. Transfer yasağını kaldırmak için 5 milyon TL ödemesi gereken sarı-lacivertlilerde oluşan tablo tüm camiayı endişelendirdi. Başkan Ahmet Doğan'ın istifa etmesinin ardından 4-11 Haziran'da gerçekleşecek genel kurul öncesi Bucaspor'a henüz başkan adayı çıkmazken, Asbaşkan İrfan Bal'ın liste çalışmalarına başlamak için hazırlık yaptığı iddia edildi.