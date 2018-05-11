Kızılcabölükspor-Sultanbeyli Belediyespor: 0-0

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada eşitliği bozamayan sarı-kırmızılı ekip, rakibine 15 Mayıs Salı günü rövanşta konuk olacak. Denizli temsilcisi, rövanşta her türlü galibiyet ve gollü beraberlik halinde 2. Lig'e çıkmak için grup finaline kalacak. Maç golsüz biterse uzayacak, Sultanbeyli kazanırsa tur atlayan taraf olacak.



11'inci dakikada ev sahibi atağında Ali'nin pasıyla ceza alanına giren Sedat'ın çaprazdan vuruşunda top kalecide kaldı.

29'uncu dakikada gelişen Kızılcabölükspor atağında ceza alanı dışında topla buluşan Anıl'ın sert vuruşu üstten auta gitti.

45'inci dakikada Kızılcabölük'ten Mustafa Altun'un sağ kanattan yaptığı köşe vuruşunda İlyas'ın kafa vuruşunda top yan direği sıyırıp auta gitti.

51'inci dakikada Dursun'un ortasında kalecinin uzaklaştıramadığı topla buluşan Hakan Akman'ın kafa vuruşu üstten auta gitti.

65'inci dakikada Ali'nin ara pasında topla buluşan Mustafa Ethem kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşu kaleci Hasan Kaya'dan döndü, defans topu kornere attı.

87'nci dakikada Sedat'ın sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Gökhan'ın sert vuruşu üst direğe çarpıp auta gitti.

Maç başladığı gibi 0-0 sonuçlandı.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xx), Gökhan Memişoğlu (xx), Ahmet Ayaz (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Cihan (xx) - Kaan (xx), Anıl (xxx), Mustafa Altun (xxx) (Dk. 86 Burak), Ramazan (xx), Sedat (x), Ali (xx), Tayfun Sabri (xx), Taygun (x), İlyas (x) (Dk. 46 Gökhan xx), Mustafa Ethem (x) (Dk. 81 Melih x)

SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR: Hasan Kaya (xxx) - Hakan Akbaş (xx), Dursun (xxx) (Dk. 90 Semih), Anıl (xx) (Dk. 77 Ufuk x), Hakan Akman (xx), Mehmet Ali (x) (Dk. 50 Hasan Üstübücü xx), Fatih (xx), Yasin (x), Göksel (xxx), Gökhan Cingirt (xx), Safa Ali (x)

SARI KARTLAR: Taygun, Anıl, Ali (Kızılcabölük), Göksel (Sultanbeyli Bld)