TFF 3. Lig'de play-off heyecanı başlıyor

1. Grup'ta Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2. Grup'ta Darıca Gençlerbirliği, 3. Grup'ta ise UTAŞ Uşakspor'un doğrudan 2. Lig vizesi aldığı TFF 3. Lig'de, her gruptan birer ekip daha mutlu sona ulaşacak.

3. Lig'de takımlar, play-off yarı finalinde grup içi eşleşmelerle çift maçlı eleme sistemine göre mücadele edecek. Bu turda rakiplerini saf dışı bırakacak ekipler, TFF 2. Lig'e yükselmek için final maçlarına çıkacak.

Yarı final ilk maçlarının yarın yapılacağı play-off'ta rövanş karşılaşmaları ise 15 Mayıs Salı günü oynanacak. Gruplarda adlarını TFF 2. Lig'e yazdıracak son ekipler, yerleri ve tarihleri daha sonra açıklanacak final müsabakalarıyla belirlenecek.

MAÇ PROGRAMI



TFF 3. Lig'de yarın oynanacak play-off yarı final karşılaşmalarının programı ve hakemleri şöyle:

1. Grup

16.00 Düzcespor-Bayburt Grup Özel İdare (Düzce 18 Temmuz Stadı) (Kutluhan Bilgiç)

16.00 Bayrampaşa-Kemerspor 2003 (Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı) (Abdulkadir Bitigen)

2. Grup

16.00 Anagold 24 Erzincanspor-Ankara Demirspor (Erzincan 13 Şubat Stadı) (Süleyman Abay)

19.00 Tire 1922-Diyarbekirspor (Tire Stadı) (Zorbay Küçük)

3. Grup

16.00 Elaziz Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu (Elazığ Atatürk Stadı) (Hakan Ceylan)

16.00 Kızılcabölükspor-Sultanbeyli Belediyespor (Denizli Atatürk Stadı) (Sarper Barış Saka)