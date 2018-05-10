TFF 3. Lig'de play-off heyecanı başlıyor – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    3. 'de play-off heyecanı başlıyor

    TFF 3. Lig'de play-off heyecanı başlıyor

    3. 'den 2. Lig'e yükselecek son 3 takımın belirleneceği play-off mücadelesinde yarı final ilk maçları yarın yapılacak.

    1. Grup'ta Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2. Grup'ta , 3. Grup'ta ise UTAŞ Uşakspor'un doğrudan 2. vizesi aldığı 3. Lig'de, her gruptan birer ekip daha mutlu sona ulaşacak.

    3. Lig'de takımlar, play-off yarı finalinde grup içi eşleşmelerle çift maçlı eleme sistemine göre mücadele edecek. Bu turda rakiplerini saf dışı bırakacak ekipler, TFF 2. Lig'e yükselmek için final maçlarına çıkacak.

    Yarı final ilk maçlarının yarın yapılacağı play-off'ta rövanş karşılaşmaları ise 15 Mayıs Salı günü oynanacak. Gruplarda adlarını TFF 2. Lig'e yazdıracak son ekipler, yerleri ve tarihleri daha sonra açıklanacak final müsabakalarıyla belirlenecek.

    MAÇ PROGRAMI

    TFF 3. Lig'de yarın oynanacak play-off yarı final karşılaşmalarının programı ve hakemleri şöyle:

    1. Grup

    16.00 Düzcespor-Bayburt Grup Özel İdare ( 18 Temmuz Stadı) ()

    16.00 Bayrampaşa-Kemerspor 2003 (Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı) (Abdulkadir Bitigen)

    2. Grup

    16.00 Anagold 24 Erzincanspor-Ankara Demirspor ( 13 Şubat Stadı) ()

    19.00 Tire 1922-Diyarbekirspor (Tire Stadı) (Zorbay Küçük)

    3. Grup

    16.00 Elaziz Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu ( Atatürk Stadı) (Hakan Ceylan)

    16.00 Kızılcabölükspor-Sultanbeyli Belediyespor ( Atatürk Stadı) (Sarper Barış Saka)

    1. 10.5.2018 09:49
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