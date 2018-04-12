Turgutluspor 3 puan istiyor
TFF 3'ncü Lig 2'nci Grup'ta pazar günü zirve yarışındaki Diyarbekirspor'u konuk edecek Turgutluspor, güçlü rakibi karşısında 3 puan arayacak.
Evindeki 9 maçlık galibiyet hasretine Gölcükspor'u yenerek son veren Turgutluspor, üst üste ikinci iç saha galibiyetini almayı planlıyor. Rakibini sezonun ilk yarısında deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başaran kırmızı-siyahlılarda teknik direktör Erdal İşkar, "Diyarbekir şampiyonluk için mücadele veriyor. Güçlü rakibimiz karşısında 3 puan alarak rövanşı da vermemeyi hedefliyoruz. Yenemezsek de yenilmemek için oynayacağız" dedi.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:02
-
Fenerbahçe'ye Ukraynalı kaleci!
Toplam 4
Yorum
çok net. fenerbahçe volkan demirel defterini kapatmazsa..fenerin kaleci sorunları devam eder.
-
Şenol Güneş'e 8 milyon Euro + sınırsız transfer teklifi...
Toplam 10
Yorum
vaner Şenol hoca Beşiktaşta bir Avrupa kupası kaldırarak dünyada önde gelen kulüpleri çalıştıracaktır.
-
Beşiktaş'ta Akhisar maçıyla cezalılar dönüyor
Toplam 2
Yorum
vaner Ne kadar ceza verirseniz verin. Yine biz şampiyon olacağız.
Turgutluspor 3 puan istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.