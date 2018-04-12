Turgutluspor 3 puan istiyor – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    3 puan istiyor

    Turgutluspor 3 puan istiyor

    3'ncü Lig 2'nci Grup'ta pazar günü zirve yarışındaki Diyarbekirspor'u konuk edecek , güçlü rakibi karşısında 3 puan arayacak.

    Evindeki 9 maçlık galibiyet hasretine Gölcükspor'u yenerek son veren , üst üste ikinci iç saha galibiyetini almayı planlıyor. Rakibini sezonun ilk yarısında deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başaran kırmızı-siyahlılarda teknik direktör Erdal İşkar, "Diyarbekir şampiyonluk için mücadele veriyor. Güçlü rakibimiz karşısında 3 puan alarak rövanşı da vermemeyi hedefliyoruz. Yenemezsek de yenilmemek için oynayacağız" dedi.

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:02
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