Lider Utaş Uşak'a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, iç sahada 1 Nisan'da oynanan Sultanbeyli Belediyespor maçında taraftarın neden olduğu saha olayları nedeniyle Uşak'a kendi sahasında 1 müsabakayı seyircisiz oynama cezası verdi.



Kulüp, taraftarın neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan 4 bin, merdiven boşlukları boş bırakılmadığı için ise 5 bin TL ceza aldı. Şampiyonluğa koşan kırmızı-siyahlı ekip, pazar günü 1 Eylül Stadı'nda Osmaniye Futbol'la oynayacağı mücadeleye taraftarından yoksun çıkacak. Yönetim, stat dışına dev ekran kurdurup maçı yayınlatmak için temaslara başladı.