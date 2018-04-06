Lider Utaş Uşak'a ceza
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun son 5 haftasına en yakın rakibinin 5 puan önünde lider girerek 2'nci Lig için büyük avantaj elde eden lider Utaş Uşakspor, seyircisiz oynama cezası aldı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, iç sahada 1 Nisan'da oynanan Sultanbeyli Belediyespor maçında taraftarın neden olduğu saha olayları nedeniyle Uşak'a kendi sahasında 1 müsabakayı seyircisiz oynama cezası verdi.
Kulüp, taraftarın neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan 4 bin, merdiven boşlukları boş bırakılmadığı için ise 5 bin TL ceza aldı. Şampiyonluğa koşan kırmızı-siyahlı ekip, pazar günü 1 Eylül Stadı'nda Osmaniye Futbol'la oynayacağı mücadeleye taraftarından yoksun çıkacak. Yönetim, stat dışına dev ekran kurdurup maçı yayınlatmak için temaslara başladı.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:46
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Şenol Güneş Trabzonsporlu yıldızın peşinde
Toplam 9
Yorum
cenk Beşiktaş Burak Yılmazla Fortunis'i alsın, benim Beşiktaşlılığım da "Non-stop" edecektir !
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Kagawa'ya yakın markaj
Toplam 1
Yorum
zoppa emre akbaba gibi adam var ne işin var müzmin sakat kagawa ile ya
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‘Niyeti baştan belli!’
Toplam 12
Yorum
GENÇ FBLİ 1959 ÖNCESİ 2 TÜRKİYE KUPASINI ŞAMPİYONLUK DİYE SAYDIRAN SİZ BJK LİLER DEĞİLMİSİNİZ.
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