Diyarbekirspor taktik idmanı yaptı
TFF 3. Lig 2. Grup Takımlarından Diyarbekirspor’da tüm gözler Gölcükspor ile deplasmanda yapılacak maça çevrildi.
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:05
-
Onur Kıvrak özel çalışıyor
Toplam 5
Yorum
koçbey Onur'un degajları hiç iyi değil.Top zor geçiyor orta alanı.Topu oyuna sokma konusunda sıkıntıları var yan top zaafına hiç değinmiyorum bile
-
Başarılı olmanın bedelini ödedim
Toplam 7
Yorum
Mert Böyle dik kafalı ve sabit fikirli olursan daha çok takım değiştirirsin.
-
İstikrarın adı Yusuf Yazıcı
Toplam 1
Yorum
Mustafaerdem61 Yusuf Yazıcı, eğer hayal gücünü kullanıp, oynadığın futbolu sanat haline getirirsen seyrine doyum olmayan bir futbolcu olursun.
Diyarbekirspor taktik idmanı yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.