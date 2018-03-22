Diyarbekirspor taktik idmanı yaptı – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    Diyarbekirspor taktik idmanı yaptı

    Diyarbekirspor taktik idmanı yaptı

    3. Lig 2. Grup Takımlarından Diyarbekirspor’da tüm gözler Gölcükspor ile deplasmanda yapılacak maça çevrildi.

    Yeşil kırmızılı beyazlı takım, zorlu maçın hazırlıklarını taktik ağırlıklı bir idmanla sürdürdü. Cumartesi günü deplasmanda yapacağı Gölcükspor maçının hazırlıklarını yoğun tempoda devam eden yeşil kırmızılı beyazlı takımda, kadro dışı bırakılan ve Vedat Budak ile sakat olan Yusuf Yağmur'un dışında eksik bulunmuyor. Önceki gün Gaputem tesislerinde fizik ve kondisyona dayalı çalışma yapan Yeşil-Kırmızılı takım, dün Seyrantepe Spor Tesisleri'ndeki idman sahasında ise taktik idmanı gerçekleştirdi. Bugün kentteki son çalışmasını yapacak olan Diyarbekirspor, yarın uçakla İstanbul'a ve oradan da karayolu ile Kocaeli'ne geçecek.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:05
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