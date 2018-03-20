Manisa'da büyük Devrim
TFF 3. Lig 1. Grup'ta bitime 7 hafta kala en yakın rakibinin 14 puan önünde şampiyonluğa koşan lider Manisa Büyükşehir Belediyespor'da teknik direktör Levent Devrim, başarının en önemli mimarlarından biri olarak alkış topladı. Geçen sezon 21. haftada göreve geldiği yeşil-beyazlı takımın başında 14 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgiyle 28 puan toplayıp Play-Off yarı finali oynatan Levent Devrim, bu sezon bir mucize yaşanmazsa direkt şampiyonluğu büyük ölçüde garantiledi.
Bu sezon geride kalan 27 haftada 19 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Manisa BŞB, 2.2 puan ortalaması yakalayan Devrim önderliğinde 62 puan topladı. Geçen sezon ve bu sezon olmak üzere deneyimli teknik adamla 41 maçta 27 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 90 puan elde eden Manisa ekibi, 2. Lig için gün saymaya başladı. "Bu başarıda herkesin payı var" diyerek yönetimin ve öğrencilerinin de hakkını veren Devrim, "Matematiksel olarak bu işi en kısa sürede bitirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
BAŞKAN AKTAN: "YÜZDE 99 ŞAMPİYONUZ"
MANİSA Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan, deplasmanda aldıkları 2-1'lik Halide Edip Adıvarspor galibiyetinin ardından soyunma odasına inerek, "Bu iş artık yüzde 99 bitti" mesajı verdi. Teknik heyet ve futbolcuları tebrik eden Başkan Aktan, "Hepinizi yürekten kutluyorum. Sezon başından bu yana döktüğümüz terin, verdiğimiz emeğin karşılığını almaya az kaldı. Hepinizi alınlarınızdan öpüyorum" diye konuştu.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 12:04
-
FETÖ'nün oyunu
Toplam 13
Yorum
hokka yanlış oyuncu yanlış hocanın ürünü olduğundan ayrıca belitmedim
-
Yıldırım: "Alex'i derbiden önce kim getirdiyse..."
Toplam 10
Yorum
Perde Arkası Alex'in gelmesi neden Fenerbahçe'ye dinamit koymak oluyor? Adam FB'nin efsanesi ve taraftar onu çok seviyor.
-
FETÖ'nün oyunu
Toplam 13
Yorum
Perde Arkası Yanlış hoca ve yöneticilerin yanı sıra yanlış transferleri de eklememiz gerekir.
Manisa'da büyük Devrim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.