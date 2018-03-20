Manisa'da büyük Devrim – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    Manisa'da büyük Devrim

    Manisa'da büyük Devrim

    3. Lig 1. Grup'ta bitime 7 hafta kala en yakın rakibinin 14 puan önünde şampiyonluğa koşan lider 'da teknik direktör , başarının en önemli mimarlarından biri olarak alkış topladı. Geçen sezon 21. haftada göreve geldiği yeşil-beyazlı takımın başında 14 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgiyle 28 puan toplayıp Play-Off yarı finali oynatan Levent Devrim, bu sezon bir mucize yaşanmazsa direkt şampiyonluğu büyük ölçüde garantiledi.

    Bu sezon geride kalan 27 haftada 19 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Manisa BŞB, 2.2 puan ortalaması yakalayan Devrim önderliğinde 62 puan topladı. Geçen sezon ve bu sezon olmak üzere deneyimli teknik adamla 41 maçta 27 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 90 puan elde eden Manisa ekibi, 2. Lig için gün saymaya başladı. "Bu başarıda herkesin payı var" diyerek yönetimin ve öğrencilerinin de hakkını veren Devrim, "Matematiksel olarak bu işi en kısa sürede bitirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

    BAŞKAN AKTAN: "YÜZDE 99 ŞAMPİYONUZ"
    Başkanı Mevlüt Aktan, deplasmanda aldıkları 2-1'lik galibiyetinin ardından soyunma odasına inerek, "Bu iş artık yüzde 99 bitti" mesajı verdi. Teknik heyet ve futbolcuları tebrik eden Başkan Aktan, "Hepinizi yürekten kutluyorum. Sezon başından bu yana döktüğümüz terin, verdiğimiz emeğin karşılığını almaya az kaldı. Hepinizi alınlarınızdan öpüyorum" diye konuştu.

    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:04
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