Manisa şampiyonluğa koşuyor – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    şampiyonluğa koşuyor

    <a href="/index/manisa?id=b7c7d14b-b4a2-4a6d-b91c-9fe3a980fa13" class="" rel="tag">Manisa</a> şampiyonluğa koşuyor

    3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Erbaaspor'u da 2-0 mağlup eden Büyükşehir Belediyespor, sezonun son 8 haftası öncesi şampiyonluğa koşuyor. Ligde en yakın rakibinin 12 puan önünde liderlik koltuğundaki yerini koruyan yeşil-beyazlı ekip, tarihinde ilk kez 2'nci Lig'e çıkışını ilan etmek için günleri sayıyor. BŞB'nin son 8 maçı 7 galibiyetle geçmesi, kalan haftalarda teknik heyet, yönetim ve taraftarlara güven veriyor.

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:21
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