Manisa şampiyonluğa koşuyor
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Erbaaspor'u da 2-0 mağlup eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, sezonun son 8 haftası öncesi şampiyonluğa koşuyor. Ligde en yakın rakibinin 12 puan önünde liderlik koltuğundaki yerini koruyan yeşil-beyazlı ekip, tarihinde ilk kez 2'nci Lig'e çıkışını ilan etmek için günleri sayıyor. Manisa BŞB'nin son 8 maçı 7 galibiyetle geçmesi, kalan haftalarda teknik heyet, yönetim ve taraftarlara güven veriyor.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:21
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Derbinin biletleri satışta
Toplam 2
Yorum
UZMAN DR SONUCU BELLİ OLAN MAÇ DERBİ Mİ OLUR YA. GALİBİYET SAYISINDA 24 MAÇ ÜSTÜNLÜK VAR. AKHİSAR, KAYSERİYLE OYNUYORUZ SANKİ DERBİ BU TAKIMLARLA
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Derbi öncesi usta kalemler F.Bahçe'yi yazdı
Toplam 8
Yorum
UZMAN DR ABDURRAHİM ALBAYRAK, HASAN ŞAŞIN SAGLIGI İÇİN BU MAÇ TEHLİKELİ İZLEMESİNLER HA GERÇİ ALIŞIKLAR
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Negredo’dan teşekkür
Toplam 6
Yorum
BJK'li Love'a 3 milyon Euro gömen Yönetim'e de selamlarimi iletin demeyi unutmus... Bari Jahovic'i veya bedavaya Demba'ba'yi alsaydik...
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