Osmaniyespor FK'de Güneş dönemi sona erdi
TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Osmaniyespor Futbol Kulübü, Teknik Direktör Bahaddin Güneş ile yollarını ayırdı.
Osmaniyespor Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Teknik sorumlumuz Bahaddin Güneş ve ekibiyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendilerine emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:18
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Bu maç mest eder
Toplam 9
Yorum
pathfinder07 Bana göre Lens yerine Mustafa Pektemek oynasın. Birde defans Medel Tosic olsun.
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Caner Erkin'e büyük şok!
Toplam 1
Yorum
etmemiş sana mı inanalım yoksa canlı görüntülere mi? İyice saçmaladı artık bu kafa hala eskilerde
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Fenerbahçe, geri dönemiyor
Toplam 1
Yorum
bjk ne dönemiyor fener gep geri gidiyor))
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