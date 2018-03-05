Osmaniyespor FK'de Güneş dönemi sona erdi – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Osmaniyespor FK'de Güneş dönemi sona erdi

    Osmaniyespor FK'de Güneş dönemi sona erdi

    TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Osmaniyespor Futbol Kulübü, Teknik Direktör ile yollarını ayırdı.

    Ligde alınan başarısız sonuçlardan sonra Teknik Direktör Durmuş Ali Çolak ile yolların ayrılmasının ardından Osmaniyespor Futbol Kulübü Teknik Direktörlük görevine getirilen 'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de kardeşi olan , sezon sonuna kadar göreve getirilmişti.
    Osmaniyespor Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Teknik sorumlumuz ve ekibiyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendilerine emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:18
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