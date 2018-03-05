Muğlaspor'da yüzler gülüyor

Muğlaspor Başkanı Haluk Beyimoğlu, "1461 Trabzon'u, düşme hattındaki en yakın rakibimiz Kırıkhanspor'u ve son olarak deplasmanda Yeşil Bursa'yı yenerek 3'te 3 yaptık. Bu galibiyetlerde en büyük pay sahibi teknik heyet, futbolcularımız ve taraftarlarımızdır. Birlik ve beraberlik içerisinde yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz. Hedefimiz tehlikeli bölgeden tamamen uzaklaşmak" dedi. Yeşil-beyazlılar hafta sonu kendi sahasında Anadolu Bağcılarspor'la karşılaşacak.