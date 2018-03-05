Muğlaspor'da yüzler gülüyor
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste aldığı 4 mağlubiyetin ardından 3 maçından 3 galibiyet çıkaran Muğlaspor, düşme hattıyla arasındaki puan farkını 8'e çıkararak derin bir nefes aldı.
Muğlaspor Başkanı Haluk Beyimoğlu, "1461 Trabzon'u, düşme hattındaki en yakın rakibimiz Kırıkhanspor'u ve son olarak deplasmanda Yeşil Bursa'yı yenerek 3'te 3 yaptık. Bu galibiyetlerde en büyük pay sahibi teknik heyet, futbolcularımız ve taraftarlarımızdır. Birlik ve beraberlik içerisinde yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz. Hedefimiz tehlikeli bölgeden tamamen uzaklaşmak" dedi. Yeşil-beyazlılar hafta sonu kendi sahasında Anadolu Bağcılarspor'la karşılaşacak.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:19
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Bu maç mest eder
Toplam 9
Yorum
pathfinder07 Bana göre Lens yerine Mustafa Pektemek oynasın. Birde defans Medel Tosic olsun.
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Caner Erkin'e büyük şok!
Toplam 1
Yorum
etmemiş sana mı inanalım yoksa canlı görüntülere mi? İyice saçmaladı artık bu kafa hala eskilerde
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Fenerbahçe, geri dönemiyor
Toplam 1
Yorum
bjk ne dönemiyor fener gep geri gidiyor))
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