Muğlaspor'da yüzler gülüyor – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    'da yüzler gülüyor

    Muğlaspor'da yüzler gülüyor

    3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste aldığı 4 mağlubiyetin ardından 3 maçından 3 galibiyet çıkaran , düşme hattıyla arasındaki puan farkını 8'e çıkararak derin bir nefes aldı.

    Başkanı Haluk Beyimoğlu, "1461 Trabzon'u, düşme hattındaki en yakın rakibimiz Kırıkhanspor'u ve son olarak deplasmanda 'yı yenerek 3'te 3 yaptık. Bu galibiyetlerde en büyük pay sahibi teknik heyet, futbolcularımız ve taraftarlarımızdır. Birlik ve beraberlik içerisinde yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz. Hedefimiz tehlikeli bölgeden tamamen uzaklaşmak" dedi. Yeşil-beyazlılar hafta sonu kendi sahasında Anadolu Bağcılarspor'la karşılaşacak.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:19
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