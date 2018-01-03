 Uşakspor'dan kanat transferi – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Uşakspor'dan kanat transferi

    Uşakspor'dan kanat transferi

    3. Lig 3. Grup lideri Utaş Uşakspor, Pendikspor'dan sağ kanat oyuncusu Hasan Doğdu ile anlaştı. 22 yaşındaki futbolcu kırmızı-siyahlılarla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Tuzlaspor'da futbola başlayıp Pendik'te profesyonel olan Hasan, iki farklı dönemde kiralık olarak Bayburt Grup Özel İdare'de de görev aldı. Sezonun ilk yarısında Pendikspor'da ligde 2 kez, kupada 1 kez forma şansı bulan futbolcu şimdiye kadar 2. Lig'de 47 maçta 5 gol atarken, 3. Lig'de 29 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri sarstı.

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:14
    Etiketler:
    TFF
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