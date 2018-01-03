Uşakspor'dan kanat transferi
TFF 3. Lig 3. Grup lideri Utaş Uşakspor, Pendikspor'dan sağ kanat oyuncusu Hasan Doğdu ile anlaştı. 22 yaşındaki futbolcu kırmızı-siyahlılarla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Tuzlaspor'da futbola başlayıp Pendik'te profesyonel olan Hasan, iki farklı dönemde kiralık olarak Bayburt Grup Özel İdare'de de görev aldı. Sezonun ilk yarısında Pendikspor'da ligde 2 kez, kupada 1 kez forma şansı bulan futbolcu şimdiye kadar 2. Lig'de 47 maçta 5 gol atarken, 3. Lig'de 29 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri sarstı.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:14
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Evra'dan şartlı evet
Toplam 11
Yorum
ahmet yani 36 yaşındaki birine bukadar para verilmez sırf şampiyon olacağım diye biraz fazla ver genç birini al
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Pektemek'e Süper Lig'den talip
Toplam 5
Yorum
kartal Lütfen git. En azından top oynarsın. Şurda ne kaldı jübile yapmana
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Arda Türkiye'ye dönüyor: İmza cuma günü!
Toplam 5
Yorum
harun Bu haber dogruysa ha bjk ye fenere gitmiş hada bu başakşehire daha gs nin kapısından içeri falan girmesin. Sırtımızdan vuranlarla işimizolmz
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