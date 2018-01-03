Uşakspor'dan kanat transferi

Tuzlaspor'da futbola başlayıp Pendik'te profesyonel olan Hasan, iki farklı dönemde kiralık olarak Bayburt Grup Özel İdare'de de görev aldı. Sezonun ilk yarısında Pendikspor'da ligde 2 kez, kupada 1 kez forma şansı bulan futbolcu şimdiye kadar 2. Lig'de 47 maçta 5 gol atarken, 3. Lig'de 29 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri sarstı.