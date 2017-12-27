Kızılcabölükspor'dan kaleye takviye
TFF 3. Lig 3. Grup'ta zirve yarışı veren Kızılcabölükspor, ara transfer döneminde 2. Lig ekibi Fethiyespor'dan kaleci Cihan Şentürk'le 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
29 yaşındaki file bekçisi sezonun ilk yarısında 6 maçta görev aldı. Çaykur Rizespor'da profesyonel olan Cihan, Akhisarspor, Karagümrük, Ümraniyespor, Maltepespor ve Niğde Belediyespor'da da oynadı. Kızılcabölükspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen tecrübeli eldiven, "Takımıma katkı sağlayıp büyük başarılar yakalayacağız. En kısa sürede buraya adapte olacağım" diye konuştu.
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:57
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Kocaman Kjaer'i aradı
Toplam 2
Yorum
aslan fb kjaeri kiralasa en iyi defans oyuncusu.bir de oyunculara alışmıştı takımları tanıyor.
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Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
Toplam 5
Yorum
MUROOO1903 BEŞİKTAŞ ımıza hayırlı olsun... çok iyi bi stoper tosıcı bektede kullanabılırız artık
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Gunnarsson sürprizi
Toplam 4
Yorum
arsen l. Oğuzhan senede 4-5 maç iyi oynar.BJK için yüktür.Tolgay daha az teknik, ama her maç koşar,mücadele eder.
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