 Kızılcabölükspor'dan kaleye takviye – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    'dan kaleye takviye

    Kızılcabölükspor'dan kaleye takviye

    TFF 3. Lig 3. Grup'ta zirve yarışı veren , ara transfer döneminde 2. Lig ekibi Fethiyespor'dan kaleci Cihan Şentürk'le 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

    29 yaşındaki file bekçisi sezonun ilk yarısında 6 maçta görev aldı. Çaykur Rizespor'da profesyonel olan Cihan, Akhisarspor, Karagümrük, Ümraniyespor, Maltepespor ve Niğde Belediyespor'da da oynadı. 'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen tecrübeli eldiven, "Takımıma katkı sağlayıp büyük başarılar yakalayacağız. En kısa sürede buraya adapte olacağım" diye konuştu.

    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:57
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