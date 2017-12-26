 Turgutluspor takviye peşinde – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    takviye peşinde

    <a href="/index/turgutluspor?id=6602f4c1-5721-4bfd-966b-9452f9e967b8" class="" rel="tag">Turgutluspor</a> takviye peşinde

    TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden 'da yönetim transfer çalışmalarına start verdi.

    İlk yarının son haftalarında aldığı kötü sonuçlar nedeniyle liderlik koltuğunu kaptırıp 7'nci sıraya kadar gerileyen kırmızı-siyahlılar, üç futbolcunun işini bitirmek için düğmeye bastı. Yeşil Bursa'dan forvet Fatih Çakır, Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan kaleci Umutcan Yüksel ve Düzcespor'dan ön libero Emin Altunay'la temasa geçen yönetimin bu futbolcuları Antalya kampına dahil etmek için çabaladığı ifade edildi.

    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:49
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