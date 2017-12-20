Diyarbekirspor istikrarı yakaladı

Profesyonel ligde beşinci sezonunu yaşayan Diyarbekirspor, 17 maçlık ilk yarı periyodu itibarıyla en başarılı sezonlarından birini yaşadı. İlk kez bu ligde mücadele ettiği 2013-2014 sezonunda ilk yarıyı 33 puanla ikinci tamamlayan Diyarbekirspor, şu ana kadar ki en başarılı sezonunu yaşamıştı. Yeşil kırmızılı takım, 2014-2015 sezonunda 27, 2015-2016 sezonunda 28 ve geçen sezon da 29 puan toplamıştı sezonun ilk yarısında.Bu sezon 31 puanın 15'ini deplasmanda kazanan Diyarbekirspor, bu alanda en başarılı 3 takımdan biri oldu. 8 deplasman maçında 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Diyarbekirspor, 13 gol atıp 7 gol yedi. Diyarbekirspor iç sahada ise beklenmedik puan kayıpları yaşadı. 8 iç maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Yeşil kırmızılı takım hanesine 16 puan yazdırırken, 8 kritik puan kaybetti. İç sahada en başarılı 3 takım arasında yer alan Diyarbekirspor, rakip ağlara bıraktığı 11 gole karşılık kalesinde 8 gol gördü.