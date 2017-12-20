 Diyarbekirspor istikrarı yakaladı – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    Diyarbekirspor istikrarı yakaladı

    Diyarbekirspor istikrarı yakaladı

    TFF 3.Lig 2. Grup’ta sezonun ilk bölümünü 31 puanla ikinci sırada tamamlayan Diyarbekirspor, tarihinin en başarılı dönemlerinden birine imza attı.

    Profesyonel ligde beşinci sezonunu yaşayan Diyarbekirspor, 17 maçlık ilk yarı periyodu itibarıyla en başarılı sezonlarından birini yaşadı. İlk kez bu ligde mücadele ettiği 2013-2014 sezonunda ilk yarıyı 33 puanla ikinci tamamlayan Diyarbekirspor, şu ana kadar ki en başarılı sezonunu yaşamıştı. Yeşil kırmızılı takım, 2014-2015 sezonunda 27, 2015-2016 sezonunda 28 ve geçen sezon da 29 puan toplamıştı sezonun ilk yarısında.

    13 GOL ATIP 7 GOL YEDİ
    Bu sezon 31 puanın 15'ini deplasmanda kazanan Diyarbekirspor, bu alanda en başarılı 3 takımdan biri oldu. 8 deplasman maçında 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Diyarbekirspor, 13 gol atıp 7 gol yedi. Diyarbekirspor iç sahada ise beklenmedik puan kayıpları yaşadı. 8 iç maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Yeşil kırmızılı takım hanesine 16 puan yazdırırken, 8 kritik puan kaybetti. İç sahada en başarılı 3 takım arasında yer alan Diyarbekirspor, rakip ağlara bıraktığı 11 gole karşılık kalesinde 8 gol gördü.

    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:25
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