Diyarbekirspor istikrarı yakaladı
TFF 3.Lig 2. Grup’ta sezonun ilk bölümünü 31 puanla ikinci sırada tamamlayan Diyarbekirspor, tarihinin en başarılı dönemlerinden birine imza attı.
13 GOL ATIP 7 GOL YEDİ
Bu sezon 31 puanın 15'ini deplasmanda kazanan Diyarbekirspor, bu alanda en başarılı 3 takımdan biri oldu. 8 deplasman maçında 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Diyarbekirspor, 13 gol atıp 7 gol yedi. Diyarbekirspor iç sahada ise beklenmedik puan kayıpları yaşadı. 8 iç maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Yeşil kırmızılı takım hanesine 16 puan yazdırırken, 8 kritik puan kaybetti. İç sahada en başarılı 3 takım arasında yer alan Diyarbekirspor, rakip ağlara bıraktığı 11 gole karşılık kalesinde 8 gol gördü.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:25
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G.Saray taraftarı açık ara Terim'i istiyor
Toplam 13
Yorum
ünal aysal fatih terim gelsin diyorlar bu terim değilmiydi ara için galatsarayı satıp gidip kader arkadaşı federasyon başkanıyla imza atan büyük başkan
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Terim ilk kez konuştu
Toplam 31
Yorum
ufuk Yildirim Demirören gitmeli!!!!!!!! Türk futboluna cok zarari var!!! Fatih Terim Galatasaraya gerlsin isterim!!!!!
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Terim ilk kez konuştu
Toplam 31
Yorum
FATİH TERİM BEN BEN GALATASARAYA GELMEYCEM 4 5 MAC YENİLİNCE KÜFÜR EDELER TARAFTARIN SÜTÜ BOZUK NOKTA DEFTER KAPANDI
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