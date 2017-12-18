TFF 3. Lig 3. Grup'ta görünüm
TFF 3. Lig 3. Grup'ta ilk yarı tek maçla sona ererken UTAŞ Uşakspor devreyi lider tamamladı.
Grupta 17. haftanın son maçında Kızılcabölükspor, deplasmanda Elaziz Belediyespor'u 4-3 yendi. UTAŞ Uşakspor'un 37 puanla zirvede yer aldığı grupta, 17. hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
17. HAFTA SONUÇLARI
Arsinspor-UTAŞ Uşakspor: 0-1
Payasspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 0-0
Kocaelispor-Ankara Adliyespor: 1-3
Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Osmaniyespor: 0-0
Cizrespor-Baysal İnşaat Düzyurtspor: 1-0
Tarsus İdmanyurdu-Sultanbeyli Belediyespor: 1-1
Çorum Belediyespor-Karacabey Birlikspor: 2-1
Aydınspor 1923-Tekirdağspor: 3-1
Elaziz Belediyespor-Kızılcabölükspor: 3-4
PUAN DURUMU
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|UTAŞ UŞAKSPOR
|17
|11
|4
|2
|27
|10
|17
|37
|2.
|ÇORUM BELEDİYESPOR
|17
|8
|8
|1
|33
|19
|14
|32
|3.
|KIZILCABÖLÜKSPOR
|17
|8
|8
|1
|28
|20
|8
|32
|4.
|TARSUS İDMANYURDU
|17
|8
|6
|3
|28
|13
|15
|30
|5.
|SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|17
|6
|7
|4
|23
|15
|8
|25
|6.
|BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR
|17
|6
|6
|5
|23
|18
|5
|24
|7.
|BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|17
|7
|3
|7
|17
|23
|-6
|24
|8.
|KARACABEY BİRLİKSPOR
|17
|6
|5
|6
|14
|17
|-3
|23
|9.
|ELAZİZ BELEDİYESPOR
|17
|6
|5
|6
|20
|24
|-4
|23
|10.
|CİZRESPOR
|17
|7
|2
|8
|19
|27
|-8
|23
|11.
|OSMANİYESPOR
|17
|5
|7
|5
|16
|14
|2
|22
|12.
|AYDINSPOR 1923
|17
|4
|6
|7
|13
|21
|-8
|18
|13.
|ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|17
|3
|8
|6
|19
|16
|3
|17
|14.
|ANKARA ADLİYESPOR
|17
|3
|8
|6
|17
|24
|-7
|17
|15.
|KOCAELİSPOR
|17
|2
|9
|6
|16
|23
|-7
|15
|16.
|TEKİRDAĞSPOR
|17
|4
|3
|10
|19
|28
|-9
|15
|17.
|PAYASSPOR
|17
|2
|8
|7
|10
|20
|-10
|14
|18.
|ARSİNSPOR
|17
|3
|5
|9
|9
|19
|-10
|14
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:15
-
Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
-
Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
-
Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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