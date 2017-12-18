 TFF 3. Lig 3. Grup'ta görünüm – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    TFF 3. Lig 3. Grup'ta görünüm

    TFF 3. Lig 3. Grup'ta görünüm

    TFF 3. Lig 3. Grup'ta ilk yarı tek maçla sona ererken UTAŞ Uşakspor devreyi lider tamamladı.

    Grupta 17. haftanın son maçında Kızılcabölükspor, deplasmanda Elaziz Belediyespor'u 4-3 yendi. UTAŞ Uşakspor'un 37 puanla zirvede yer aldığı grupta, 17. hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

    17. HAFTA SONUÇLARI
    Arsinspor-UTAŞ Uşakspor: 0-1

    Payasspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 0-0

    Kocaelispor-Ankara Adliyespor: 1-3

    Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Osmaniyespor: 0-0

    Cizrespor-Baysal İnşaat Düzyurtspor: 1-0

    Tarsus İdmanyurdu-Sultanbeyli Belediyespor: 1-1

    Çorum Belediyespor-Karacabey Birlikspor: 2-1

    Aydınspor 1923-Tekirdağspor: 3-1

    Elaziz Belediyespor-Kızılcabölükspor: 3-4

    PUAN DURUMU

    TAKIMLAR O G B M A Y AV P
    1. UTAŞ UŞAKSPOR 17 11 4 2 27 10 17 37
    2. ÇORUM BELEDİYESPOR 17 8 8 1 33 19 14 32
    3. KIZILCABÖLÜKSPOR 17 8 8 1 28 20 8 32
    4. TARSUS İDMANYURDU 17 8 6 3 28 13 15 30
    5. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 17 6 7 4 23 15 8 25
    6. BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR 17 6 6 5 23 18 5 24
    7. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 17 7 3 7 17 23 -6 24
    8. KARACABEY BİRLİKSPOR 17 6 5 6 14 17 -3 23
    9. ELAZİZ BELEDİYESPOR 17 6 5 6 20 24 -4 23
    10. CİZRESPOR 17 7 2 8 19 27 -8 23
    11. OSMANİYESPOR 17 5 7 5 16 14 2 22
    12. AYDINSPOR 1923 17 4 6 7 13 21 -8 18
    13. ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 17 3 8 6 19 16 3 17
    14. ANKARA ADLİYESPOR 17 3 8 6 17 24 -7 17
    15. KOCAELİSPOR 17 2 9 6 16 23 -7 15
    16. TEKİRDAĞSPOR 17 4 3 10 19 28 -9 15
    17. PAYASSPOR 17 2 8 7 10 20 -10 14
    18. ARSİNSPOR 17 3 5 9 9 19 -10 14
    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:15
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