Menemen Belediyespor'da Hasan Ülker ile yollar ayrıldı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Menemen Belediyespor'da kadroda operasyon başladı.
İlk yarının son haftasında İstanbul'da Eyüpspor'la karşılaşacak sarı-lacivertlilerde kanat oyuncusu Hasan Ülker'le yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel takım oyuncularımızdan Hasan Ülker'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Takımımıza verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, oyuncuya bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Sezon başında Almanya'nın Hansa Rostock takımında transfer edilen 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Darıca Gençlerbirliği ve Giresunspor maçları ile ligdeki Hatayspor karşılaşmasında süre aldı. Menemen, daha önce golcü Gökhan Ünal'la da yollarını ayırmıştı.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:44
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Bundan sonra merhaba, merhaba...
Toplam 3
Yorum
taraftar Şans verdin mi ? Aykut sen hayatrında Manchester'e gol atın mı ?
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Eto'o Fener yolunda
Toplam 7
Yorum
bırakın böyle işleri.. dedemin yaşında adam, bırakın mallorcaya gitsin.
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Orman'dan beklenmedik Vida açıklaması
Toplam 2
Yorum
fikret başkan? fikret ne demiş hem gs yi hem hakemi mi yendik diyor.Yav hehe hakem kimden yana tavır aldı net gördük.Bari konuşma be adam.
Menemen Belediyespor'da Hasan Ülker ile yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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