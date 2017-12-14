 Menemen Belediyespor'da Hasan Ülker ile yollar ayrıldı – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    'da ile yollar ayrıldı

    <a href="/index/menemen-belediyespor?id=adb0c5ec-d971-42bb-8f2d-8f2b7a5b9ecc" class="" rel="tag">Menemen Belediyespor</a>'da <a href="/index/hasan-ulker?id=4add16e8-e483-4e37-91c9-c39318d9927e" class="" rel="tag">Hasan Ülker</a> ile yollar ayrıldı

    TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta liderlik koltuğunda oturan 'da kadroda operasyon başladı.

    İlk yarının son haftasında İstanbul'da Eyüpspor'la karşılaşacak sarı-lacivertlilerde kanat oyuncusu 'le yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel takım oyuncularımızdan 'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Takımımıza verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, oyuncuya bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Sezon başında Almanya'nın Hansa Rostock takımında transfer edilen 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Darıca Gençlerbirliği ve Giresunspor maçları ile ligdeki Hatayspor karşılaşmasında süre aldı. Menemen, daha önce golcü Gökhan Ünal'la da yollarını ayırmıştı.

    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:44
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