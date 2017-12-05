 Elaziz Belediyespor, Emrah Yollu ile yollarını ayırdı – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    , Emrah Yollu ile yollarını ayırdı

    Elaziz Belediyespor, Emrah Yollu ile yollarını ayırdı

    , stoper oyuncusu Emrah Yollu’nun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

    TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden , takım kaptanlarından Emrah Yollu ile yollarını ayırdı. Elaziz Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada; "Profesyonel futbol takımımız, stoper mevkiinde görev yapan Emrah Yollu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Emrah Yollu'ya kulübümüze verdiği emeklerden ötürü teşekkür ediyor, aktif futbolculuk kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi. 1991 doğumlu oyuncu bu sezon 11 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giydi.
    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:16
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