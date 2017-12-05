Elaziz Belediyespor, Emrah Yollu ile yollarını ayırdı
Elaziz Belediyespor, stoper oyuncusu Emrah Yollu’nun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 15:16
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Beşiktaş 5 yıldızını götürmedi!
Toplam 3
Yorum
karakartal süper be sanırım kanatlarda yine lens orkan ikilisini izleyeceğiz tekrardan. gerçi orkan şampiyonlar ligi kadrosuna yazıldı mı bilmiyorum
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Beşiktaş 5 yıldızını götürmedi!
Toplam 3
Yorum
karakartal :) harbiden haaa! Büyüksün Kartalıııımmmmmmm
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Değişimin sırrı!
Toplam 4
Yorum
haftaya bursa balonu patlatır.
Elaziz Belediyespor, Emrah Yollu ile yollarını ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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