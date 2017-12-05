Aydınspor 1923’de İncedal ile yollar ayrıldı
TFF 3. Lig 3.Grup takımlarından Aydınspor 1923 kulübünden yapılan açıklamada teknik direktör Yavuz İncedal ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığı duyuruldu.
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 10:38
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Değişimin sırrı!
Toplam 2
Yorum
CELAL TİPİK FENER SENDORUMU HER SENE HALIMIZ BU UC MAC KAZANIRIZ AZIZSILIN KOCAMN NESTER YAZILIR 3 HAFTA SONRA LIG BITER AYNI TAS AYNI HAMAM YA
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310 milyonluk kriz!
Toplam 7
Yorum
özgür istediğiniz kadar kaliteli topçu alın hocanız kaliteli değilse kaliteli futbol oynanmaz
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Bir Terim bir de Daum
Toplam 3
Yorum
antitudor Tudorun kapasitesi kendini yönetmeye yetmez. Çapsız tudor.
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