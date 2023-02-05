Ümit Milli Takım'da büyük sürpriz! Arda Turan ve Tuncay Şanlı...

Ümit Milli Takım'ın Ağustos 2020'den beri başında olan Tolunay Kafkas'ın görevine son verildi. Tarihin en iyi Ümit Milli Takım havuzuna sahip olduğu yorumlanan Ay-Yıldızlılar, hedeflediği turnuvalara üst üste katılamama başarısızlığı göstermişti.

Kafkas ile yolların ayrılmasının ardından yeni hocanın kim olacağı merak konusu olmuştu. Konuyla ilgili olarak sıcak bir gelişme yaşandı.

ARDA TURAN VE TUNCAY ŞANLI SÜRPRİZİ

aspor.com.tr'den Bora Salgın'ın edindiği bilgilere göre; Ümit Milli Takım'da teknik direktörlük görevi için adayların Arda Turan ve Tuncay Şanlı olduğu öğrenildi. Görüşmelerin devam ettiği de gelen bilgiler arasında.