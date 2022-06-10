Haberler U21 Milli Futbol Takımı Türkiye - Kazakistan maçı canlı izle

Türkiye - Kazakistan maçı canlı izle

2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu maçında Türkiye Ümit Milli Takımı Kazakistan'ı konyk ediyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’ndaki mücadeleyi Faroe Adaları’ndan hakem Kari Hovdanum yönetiyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

U21 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 20:20
Türkiye - Kazakistan maçı canlı izle

Türkiye Ümit Milli Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'ndaki Kazakistan'ı konuk ediyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadeleyi Faroe Adaları'ndan hakem Kari Hovdanum yönetiyor.

ASpor CANLI YAYIN

TÜRKİYE (U21) – KAZAKİSTAN (U21) İLK 11'LER

Türkiye (U21): Türkiye: Emre Bilgin, Bünyamin Balcı, Furkan Bayır, Ahmetcan Kaplan, Emre Kaplan, Kartal Kayra Yılmaz, Emirhan İlkhan, Aral Şimşir, Umut Güneş, Enis Destan, Ali Akman

Kazakistan (U21): Ustimenko, Sovet, Zhumakhanov, Kassabulat, Skvortsov, Sagnayev, Kalmyrza, Karaman, Basmanov, Ussenov, Sviridov

GRUPTAN ÇIKMAK İÇİN SON ŞANS!

Milliler, rakibini mağlup ederek gruptan çıkma şansını son maça taşımayı hedefliyor.

Türkiye'nin, U21 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda 6 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puanla 3. sırada bulunuyor.

Rakip Kazakistan ise 7 maçta topladığı 1 puanla son sırada.

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