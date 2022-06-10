Türkiye - Kazakistan maçı canlı izle

Türkiye Ümit Milli Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'ndaki Kazakistan'ı konuk ediyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadeleyi Faroe Adaları'ndan hakem Kari Hovdanum yönetiyor.
TÜRKİYE (U21) – KAZAKİSTAN (U21) İLK 11'LER
Türkiye (U21): Türkiye: Emre Bilgin, Bünyamin Balcı, Furkan Bayır, Ahmetcan Kaplan, Emre Kaplan, Kartal Kayra Yılmaz, Emirhan İlkhan, Aral Şimşir, Umut Güneş, Enis Destan, Ali Akman
Kazakistan (U21): Ustimenko, Sovet, Zhumakhanov, Kassabulat, Skvortsov, Sagnayev, Kalmyrza, Karaman, Basmanov, Ussenov, Sviridov
GRUPTAN ÇIKMAK İÇİN SON ŞANS!
Milliler, rakibini mağlup ederek gruptan çıkma şansını son maça taşımayı hedefliyor.
Türkiye'nin, U21 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda 6 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puanla 3. sırada bulunuyor.
Rakip Kazakistan ise 7 maçta topladığı 1 puanla son sırada.