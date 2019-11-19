Bulgaristan U19 - Türkiye U19 | CANLI

U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 1. Grup maçında Milli Takımımız liderlik için yarıştığı Bulgaristan ile karşılaşıyor. Milli Takımımızda hedef sahadan 3 puanla ayrılıp liderlik koltuğuna oturmak.

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Ay-Yıldızlılar daha önce çıktığı 2 karşılaşmada da sahadan galibiyetle ayrıldı. İlk maçında Ermenistan'ı 4-1 yenen Milli Takım, ikinci maçta da Karadağ'ı 2-1 mağlup etti.

EN GOLCÜLER

U19 Milli Takımımız oynadığı 2 maçta 6 gol atmayı başardı. Ay-Yıldızlılarda en dikkat çeken isimler 2'şer golü bulunan Taha Tunç, Muhammet Arslantaş ve Ali Yavuz Kol oldu.