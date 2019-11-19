Bulgaristan U19 - Türkiye U19 | CANLI
U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 1. Grup maçında Milli Takımımız Bulgaristan U19 takımı ile karşılaşıyor. Grupta çıktığı 2 maçta da sahadan galibiyetle ayrılan Ay-Yıldızlılar gurubun 6 puana sahip diğer takımı olan Bulgaristan'ı da yenip 3'te 3 yapmanın peşinde... Atakan Gündüz'ün ayağından penaltı ile bulduğu gol sonrası bir araya gelen U19 Milli Takımımız gol sevincini 'Asker selamı' vererek yaşadı.
U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 1. Grup maçında Milli Takımımız liderlik için yarıştığı Bulgaristan ile karşılaşıyor. Milli Takımımızda hedef sahadan 3 puanla ayrılıp liderlik koltuğuna oturmak.
KARŞILAŞMAYI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Ay-Yıldızlılar daha önce çıktığı 2 karşılaşmada da sahadan galibiyetle ayrıldı. İlk maçında Ermenistan'ı 4-1 yenen Milli Takım, ikinci maçta da Karadağ'ı 2-1 mağlup etti.
EN GOLCÜLER
U19 Milli Takımımız oynadığı 2 maçta 6 gol atmayı başardı. Ay-Yıldızlılarda en dikkat çeken isimler 2'şer golü bulunan Taha Tunç, Muhammet Arslantaş ve Ali Yavuz Kol oldu.
- 19.11.2019
- Güncelleme: 19.11.2019 15:28
- Galatasaray'da yıldız futbolcu Başakşehir maçında yok!
- Ajax'ın 15 yaşındaki yıldızı David Easmon sosyal medyayı salladı
- Yıldız golcüden şok Beşiktaş açıklaması! Transfer...
- Galatasaray'da son dakika bombası canlı yayında açıklandı! Fuat Çapa...
- Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! İşte kasaya girecek dev rakam
Bulgaristan U19 - Türkiye U19 | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.