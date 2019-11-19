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19 Kasım 2019, Salı
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Bulgaristan U19 - Türkiye U19 | CANLI

1. Grup maçında U19 takımı ile karşılaşıyor. Grupta çıktığı 2 maçta da sahadan galibiyetle ayrılan Ay-Yıldızlılar gurubun 6 puana sahip diğer takımı olan Bulgaristan'ı da yenip 3'te 3 yapmanın peşinde... Atakan Gündüz'ün ayağından penaltı ile bulduğu gol sonrası bir araya gelen U19 Milli Takımımız gol sevincini 'Asker selamı' vererek yaşadı.

1. Grup maçında liderlik için yarıştığı ile karşılaşıyor. Milli Takımımızda hedef sahadan 3 puanla ayrılıp liderlik koltuğuna oturmak.

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Ay-Yıldızlılar golü attı selamı çaktı!

Ay-Yıldızlılar daha önce çıktığı 2 karşılaşmada da sahadan galibiyetle ayrıldı. İlk maçında 'ı 4-1 yenen Milli Takım, ikinci maçta da Karadağ'ı 2-1 mağlup etti.

EN GOLCÜLER

U19 Milli Takımımız oynadığı 2 maçta 6 gol atmayı başardı. Ay-Yıldızlılarda en dikkat çeken isimler 2'şer golü bulunan Taha Tunç, Muhammet Arslantaş ve Ali Yavuz Kol oldu.

  1. 19.11.2019
  2. Güncelleme: 19.11.2019 15:28
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