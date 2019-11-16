Türkiye U19-Karadağ U19 | CANLI

Türkiye U19 takımı, Karadağ U19 ile karşılaşıyor. Bu Avrupa U19 Şampiyonası maçını CANLI YAYIN ile izlemek mümkün...

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI YAYIN BİLGİLERİ...

Taraftarlar, Karadağ U19 Türkiye U19 maçını şifreli ve şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. Karadağ U19 taraftarları için Karadağ U19-Türkiye U19 maçı şifresiz canlı izleme şeklinde aradığı bilgiler bu haberimizde mevcut. Türkiye-Karadağ karşılaşması TFF'nin YouTube kanalından (https://www.youtube.com/watch?v=UhWPlkB76a0) canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER:

U19 Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Eleme Turu aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:



Kaleciler: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş A.Ş.), Muhammet Taha Tepe (Niğde Anadolu FK), Murat Akşit (BtcTurk Yeni Malatyaspor)



Defans: Erdoğan Kaya (Beşiktaş A.Ş.), Berk Akdemir (Galatasaray A.Ş.), Hamza Özdemir (Aytemiz Alanyaspor), Işık Kaan Arslan (Galatasaray A.Ş.), Süleyman Luş (Galatasaray A.Ş.), Kerem Kalafat (Beşiktaş A.Ş.), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş A.Ş.), Atakan Gündüz (Trabzonspor A.Ş.), Emre Yıldız (Beşiktaş A.Ş.)



Orta Saha: İlkay İşler (Beşiktaş A.Ş.), Efe Binici (Göztepe A.Ş.), Atalay Yıldırım (Niğde Anadolu FK), Mustafa Emirhan Özyaşar (Niğde Anadolu FK), Ozan İsmail Koç (Bursaspor), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe A.Ş.), Hakan Yeşil (Trabzonspor A.Ş.), Taha Tunç (Trabzonspor A.Ş.), Veysel Karani Ünal (Aytemiz Alanyaspor)



Forvet: Ali Yavuz Kol (Tarsus İdman Yurdu), Erdem Çetinkaya (Osmanlıspor FK), Muhammet Arslantaş (Medipol Başakşehir FK)





Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas



Teknik Direktör: Ahmet Ceyhan