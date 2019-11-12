19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın rakibi Ermenistan
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu ilk maçında yarın Ermenistan'ı konuk edecek. Antalya'da yarın başlayacak ve 19 Kasım'da sona erecek eleme turu maçlarında Türkiye, Ermenistan, Karadağ ve Bulgaristan'la mücadele edecek.
İlk maçında yarın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da Ermenistan'la karşılaşacak 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, ikinci sınavını aynı statta 16 Kasım Cumartesi günü Karadağ'a karşı verecek. Milliler, eleme turundaki son maçında ise 19 Kasım Salı günü Bulgaristan'la karşı karşıya gelecek.
- 12.11.2019
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hagi10 inşallah satılırda yerine daha kreatif futbolcu alınır. BANEGA
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın rakibi Ermenistan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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