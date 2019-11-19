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Ay-Yıldızlılar golü attı selamı çaktı!

U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 1. Grup maçında Milli Takımımız sahasında Bulgaristan U19 takımı ile karşılaştı. Zorlu karşılaşmanın 10'uncu dakikasında penaltıdan bulduğu golle skoru 1-1'e getiren Milli Takımımız, asker selamı vererek Mehmetçik'e destek mesajı verdi.

U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 1. Grup maçında Milli Takımımız liderlik için yarıştığı Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.

Zorlu karşılaşmaya Bulgaristan hızlı başladı ve karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında bulduğu golle Milli Takımımız karşısında 1-0 öne geçti.

GOLDEN SONRA MİLLİLER BASKISINI ARTIRDI

Karşılaşmanın 9'uncu dakikasında sağ kanattan Atalay'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Taha Tunç rakibini geçtikten sonra yerde kaldı.

Polonyalı hakem bu pozisyonda rakibinin Taha'ya faul yaptığına hükmetti ve beyaz noktayı gösterdi.

ATAKAN BERABERLİĞİ GETİRDİ

Penaltıda topun başına geçen Atakan Gündüz, düzgün bir vuruş ile topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.

MİLLİLERDEN ASKER SELAMI

Grup liderliği için yarışan Milli Takımımız golün ardından büyük sevinç yaşadı. Ay-Yıldızlılar golün ardından asker selamı vererek Mehmetçik'e destek mesajı verdi.

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19 Kasım 2019 , Salı
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