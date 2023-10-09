Haberler Türkiye Basketbol Ligi Pınar Karşıyaka 84 - 79 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Pınar Karşıyaka 84 - 79 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ikinci haftasında Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe Beko İzmir'de karşı karşıya geldi. Pınar Karşıyaka mücadeleden 84-79'luk skorla galip ayrıldı.

Türkiye Basketbol Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 22:51
Pınar Karşıyaka 84 - 79 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Pınar Karşıyaka, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 84-79'luk skorla yenerek ilk galibiyetini aldı.

Hakemler: Can Mavisu, Hüseyin Çelik, Erhan Gürsel

P. Karşıyaka: Darrun Hilliard 10, Vernon Carey Jr 10, Kelan Martin 10, Vitto Brown 11, Kenan Sipahi 13, Thomas Akyazılı 5, Hakan Sayılı 3, Furkan Haltalı 5, Efe Ergi Tırpancı, Deniz Kılıçlı 2, Mert Celep, Errick McCollum 15

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Fenerbahçe Beko: Nate Sestina 8, Yam Madar 14, Marko Guduric 15, Johnathan Motley 25, Tarık Biberovic, Şehmus Hazer 2, Dyshawn Pierre, Melih Mahmutoğlu 8, Sertaç Şanlı 7, Yiğit Hamza Mestoğlu

Başantrenör: Dimitris Itoudis

1. Periyot: 20-22 (Fenerbahçe Beko lehine)

Devre: 45-38 (P. Karşıyaka lehine)

3.Periyot: 67-53 (P. Karşıyaka lehine)

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