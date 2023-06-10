Haberler Türkiye Basketbol Ligi Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'ya para cezası

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'ya para cezası

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında çıkan olaylar nedeniyle her iki takıma da para cezası verdi.

Türkiye Basketbol Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2023 Cumartesi 21:20
Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'ya para cezası

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'ya para cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamada, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle iki kulübe para cezası uygulandığı belirtildi.

Salon ile seyirci olaylarının yanı sıra taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle Anadolu Efes'in 60 bin lira para cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Kulübün internet sitesinden yayımlanan sportmenliğe aykırı açıklamalar gerekçesiyle Fenerbahçe'ye 37 bin 500 lira para cezası verildiği aktarıldı.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu'na ise sportmenliğe aykırı açıklamaları ile hareketi nedeniyle toplam 40 bin lira para cezası uygulandığı ifade edildi.

Öte yandan Pınar Karşıyaka'nın da 65 bin 917 lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

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