ING Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta heyecanı - Son dakika Türkiye Basketbol Ligi haberleri - Fotomaç
22 Kasım 2019, Cuma
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ING Süper Ligi'nde 9. hafta heyecanı

ING Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta heyecanı

ING Süper Ligi'ne 9. hafta heyecanı yarın, 24 Kasım Pazar ve 25 Kasım Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Basketbol, Büyükçekmece Basketbol'u ağırlayacak. Ormanspor'u, de 'yı konuk edecek. Haftanın kapanış müsabakasında ise , 'yle deplasmanda oynayacak.

Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle:

YARIN
13.00 - Büyükçekmece Basketbol
15.15 TOFAŞ - Beşiktaş Sompo Sigorta
17.30 - Bandırma BK

24 KASIM PAZAR
13.00 Afyon Belediyespor -
15.15 - OGM Ormanspor
17.30 İTÜ Basket -
20.00 Beko -

25 KASIM PAZARTESİ
20.00 -

  1. 22.11.2019
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