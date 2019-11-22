ING Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta heyecanı
ING Basketbol Süper Ligi'ne 9. hafta heyecanı yarın, 24 Kasım Pazar ve 25 Kasım Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Gaziantep Basketbol, Büyükçekmece Basketbol'u ağırlayacak. Galatasaray Ormanspor'u, Fenerbahçe de Darüşşafaka'yı konuk edecek. Haftanın kapanış müsabakasında ise Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'yle deplasmanda oynayacak.
YARIN
13.00 Gaziantep Basketbol - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol
15.15 TOFAŞ - Beşiktaş Sompo Sigorta
17.30 Türk Telekom - Bandırma BK
24 KASIM PAZAR
13.00 Afyon Belediyespor - Pınar Karşıyaka
15.15 Galatasaray - OGM Ormanspor
17.30 İTÜ Basket - Bursaspor
20.00 Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka
25 KASIM PAZARTESİ
20.00 Bahçeşehir Koleji - Anadolu Efes
- 22.11.2019
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Ertuğrul Sağlam resmen Samsunspor'da
Toplam 1
Yorum
ersin demirkesen samsunsporu sevmiyorum ama Ertugrul hoca gibi karakterli bir teknikdirektor olunca yine samsunsporlu olacagiz basarilat buyuk hoca
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Çaykur Rizespor'da El Kabir sevinci
Toplam 1
Yorum
ardesenli insanlah el kabir beni yanitir da iyi bir futbolla rizesporumuza faydali olur Allah kerim
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Trabzonspor'a Abdulkadir Parmak şoku!
Toplam 1
Yorum
erol akıllı bir başkana ihtiyac var.tek yapacağı organize suç örgütünü açığa çıkarmak.
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