Pınar Karşıyaka'da transfer
İzmir ekibi, ABD'li Antonio Campbell ile sözleşme imzaladı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD'li Antonio Campbell'i kadrosuna dahil etti.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, en son Filipinler'de Alaska Aces takımında forma giyen Antonio Campbell ile sözleşme imzalandığı bildirildi.
24 yaşında ve 2,06 metre boyundaki Campbell'in 4 numaralı pozisyonda görev yaptığı kaydedildi.
- 6.8.2018 12:29
-
Galatasaray'ı penaltılarda yenen Akhisarspor TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu - GENİŞ ÖZET İZLE | GOLLER İZLE
Toplam 13
Yorum
TFF-ye super kupanın sahibi VAR-CAKIR-iki penalı göremedi.
-
Ali Koç: "Dualarınızı eksik etmeyin"
Toplam 3
Yorum
Galatasaraylı Vurduğun gol olsun Fenerbahçe..Ali başkanımızı mahcup etmeyin..Dahası Türk milletini mahcup etmeyin..İşimiz gerçekten zor ama imkansız değil
-
Gomis’in kaşınması
Toplam 1
Yorum
Mustafa Tek suçlu fatih termdir ben olsaydım gomesi.son dakkalarda çıkartırdım erman hocam
Pınar Karşıyaka'da transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.