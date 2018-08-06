Pınar Karşıyaka'da transfer
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ağustos 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    'da transfer

    Pınar Karşıyaka'da transfer

    ekibi, 'li ile sözleşme imzaladı

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden , 'li 'i kadrosuna dahil etti.

    Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, en son 'de Alaska Aces takımında forma giyen Antonio Campbell ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

    24 yaşında ve 2,06 metre boyundaki Campbell'in 4 numaralı pozisyonda görev yaptığı kaydedildi.

    1. 6.8.2018 12:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Pınar Karşıyaka'da transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN