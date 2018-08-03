Pınar Karşıyaka'da VIP kartlar satışta
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    'da kartlar satışta

    Pınar Karşıyaka'da VIP kartlar satışta

    'da yeni sezonda hazırlık turnuvaları, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup maçlarında geçerli olacak olan kartlar 6 Ağustos Pazartesi günü satışa çıkacak.

    Geçen sezondan kartlarını korumak isteyen kart sahipleri, 6-12 Ağustos tarihleri arasında yenileme yapabilecek. Kartlar 12 Ağustos tarihinden sonra genel satışa sunulacak.
    Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki altyapı ofisinden nakit veya kredi kartıyla alınabilecek VIP kombinelerin fiyatları platin 3 bin, VIP A 2 bin 500, VIP B ve C 2 bin 250, VIP D, C4 ve C6 ise 1900 TL olarak belirlendi. Kaf-Kaf'ta basketbolda diğer tribün kombineleri ise eylül ayında satışa çıkarılacak.
    Yeşil-kırmızılı ekip, yenilenen kadrosuyla antrenmanlara 13 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.

    1. 3.8.2018 12:01
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