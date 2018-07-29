Landy Nnoko, Sakarya Büyükşehir Basket'te
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    , Büyükşehir Basket'te

    Landy Nnoko, Sakarya Büyükşehir Basket'te

    Büyükşehir Basketbol, G League takımı 'de forma giyen ’yu kadrosuna kattı.

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü, yeni sezon öncesi transferlerine devam ediyor. Yeşil-siyahlılar, son olarak G Ligi takımı için mücadele eden 'yu kadrosuna kattı.

    1994 doğumlu Landry, geçen sezon NBA G Liginde çıktığı 50 maçta ve 15 sayı, 11 ribaund, 2 asist ortalamaları ile oynayarak sezonun en iyi savunma oyuncusu seçildi. Ayrıca NBA Summer League'de için ter döken Landry, çıktığı 4 maçta ve 20 dakika, 8 sayı,8 ribaund ve 1 asist ortalamaları ile oynadı.
    1. 29.7.2018 14:15
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