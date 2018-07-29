Landy Nnoko, Sakarya Büyükşehir Basket'te
Sakarya Büyükşehir Basketbol, NBA G League takımı Grand Rapid'de forma giyen Landy Nnoko’yu kadrosuna kattı.
1994 doğumlu Landry, geçen sezon NBA G Liginde çıktığı 50 maçta ve 15 sayı, 11 ribaund, 2 asist ortalamaları ile oynayarak sezonun en iyi savunma oyuncusu seçildi. Ayrıca NBA Summer League'de Miami Heat için ter döken Landry, çıktığı 4 maçta ve 20 dakika, 8 sayı,8 ribaund ve 1 asist ortalamaları ile oynadı.
- 29.7.2018 14:15
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
? başkana alkıştan başka bir şey yapmayan divan dakiler şimdi neredeler..hesap neden sorulma dı ?
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Bony için Fener’e yoğun pres var
Toplam 1
Yorum
fatih gül wilfired bony yeni forma fenerbahce istanbul sari lacivert kadikköy sükrü saracoglu istanbul sabiha gökcen atatürk
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
hesap verilmeli kulübü yönetenler bu borçları ödemeli..kulübe bırakıp gitmek bu kadar kolay mı..
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