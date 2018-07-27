Galatasaray, Ayberk Olmaz ile sözleşme imzaladı
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında pivot pozisyonunda oynayan Ayberk Olmaz ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
- 27.7.2018 15:03
-
Beşiktaş Simon Mignolet için Liverpool ile görüşmeler başladı
Toplam 2
Yorum
serdar ilgilendikleri kalecilere bak mignolet 407 maç 490 gol Ospina 280 maç 321 gol geleni geçeni almışlar
-
Beşiktaş Enzo Roco ve Umut Nayir transferlerini açıkladı
Toplam 1
Yorum
serdar aldıkları oyunculara bak cenkin yerine umut tosiçin yerine roco şeker taliscanın yerine chadli bu takımdan başarı beklemek artık hayal
-
İzmir'de kardeş payı! Altınordu 1-1 Fenerbahçe maç sonucu
Toplam 2
Yorum
xx tv yok diye internetten trt den izliyorum .yayın leş 10 sn de 1 donuyor. verdiğimiz vergilerle biraz hizmet verin ayda yılda bir izliyoruz
Galatasaray, Ayberk Olmaz ile sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.