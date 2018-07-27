Galatasaray, Ayberk Olmaz ile sözleşme imzaladı
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Galatasaray, ile sözleşme imzaladı

    Galatasaray, Ayberk Olmaz ile sözleşme imzaladı

    Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, çalışmaları kapsamında pivot pozisyonunda oynayan ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Sarı-kırmızılılar çalışmaları kapsamında son olarak Spor Kulübü oynayan 'ı kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "8 Haziran 1996 doğumlu, 210 cm boyundaki Ayberk Olmaz pivot pozisyonunda forma giyiyor. Kariyerine 2013 yılında başlayan genç pivot, 2014-15 ve 2015-16 sezonunu TED Kolejiler formasıyla geçirdi. 2016-17 sezonu öncesinde İBB Spor Kulübü ile anlaşan Ayberk, kariyerinin ilk önemli sürelerini de burada 'ın yönetiminde aldı. 2016-17 sezonunda ligde 16 maçta görev yapan oyuncu ortalama 9.2 dakika süre alırken 2.1 sayı ve 1.8 ribaund ortalamaları tutturdu.Geride bıraktığımız 2017-18 sezonunda ligde 20 maça çıkan ve ortalama 15 dakika oynayan Ayberk Olmaz, 4.2 sayı ve 3 ribaund ortalamalarıyla oynadı" denildi.
    1. 27.7.2018 15:03
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