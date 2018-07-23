Gaziantep Basketbol'da Robert Carter ile devam kararı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, geçen sezon da kadrosunda yer alan ABD'li oyuncu Robert Carter ile yeniden anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 1994 doğumlu 2,06 metre boyundaki Robert Carter ile 1 yıllığına yeniden anlaşma sağlandığı belirtildi.
Carter, geçen sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde kırmızı-siyahlı formayla çıktığı 20 maçta 27,5 dakika, 15 sayı, 7,9 ribaunt ve 1,6 asist ortalamalarıyla oynadı.
- 23.7.2018 11:27
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Castillo Tijuana’ya
Toplam 2
Yorum
ged 61 belki yetenekli bir oyuncuydu ama tam anlamıyla arıza idi..ve bize bir kuruş faydası olmadı..gitmesi hayırlı oldu...
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Altınordu, Fenerbahçe’yi konuk edecek
Toplam 3
Yorum
OLMA ALTINORDU DİKKAT ALTIN ORDU , BURSA VE ESKİŞEHİR GİBİ OLMA. YARIN ALTINORDU İÇİN ÇOK GEÇ OLABİLİR
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O artık Timsah
Toplam 1
Yorum
Aslan Bursada basarilar dileriz
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