Gaziantep Basketbol'da Robert Carter ile devam kararı – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    'da ile devam kararı

    Gaziantep Basketbol'da Robert Carter ile devam kararı

    Tahincioğlu Süper Ligi takımlarından Basketbol, geçen sezon da kadrosunda yer alan ABD'li oyuncu ile yeniden anlaştı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 1994 doğumlu 2,06 metre boyundaki ile 1 yıllığına yeniden anlaşma sağlandığı belirtildi.

    Carter, geçen sezon Tahincioğlu Süper Ligi'nde kırmızı-siyahlı formayla çıktığı 20 maçta 27,5 dakika, 15 sayı, 7,9 ribaunt ve 1,6 asist ortalamalarıyla oynadı.

    1. 23.7.2018 11:27
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