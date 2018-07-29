Anadolu Efes, Sonny Weems'e veda etti – Fotomaç – 29 Temmuz 2018
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    , 'e veda etti

    Anadolu Efes, Sonny Weems'e veda etti

    , geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Amerikalı basketbolcu ile yollarını ayırdı.

    Bu sezon yaz transfer döneminde hareketli günler geçiren Tahincioğlu Basketbol Süper Lig ekiplerinden , takviyelerin yanında takımındaki bazı oyuncularla da yollarını ayırmaya devam ediyor. Lacivert-beyazlılar bu kapsamda Amerikalı oyuncu ile yolları ayırdı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sonny Weems'e takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

    32 yaşındaki basketbolcu, geçtiğimiz sezon Efes ile THY Euroleague'de 15.5 sayı, 4.0 asist ve 3.5 ribaund ile mücadele etti.

    Sonny Weems
    1. 29.7.2018 15:09
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