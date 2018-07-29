Anadolu Efes, Sonny Weems'e veda etti
Anadolu Efes, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Amerikalı basketbolcu Sonny Weems ile yollarını ayırdı.
32 yaşındaki basketbolcu, geçtiğimiz sezon Efes ile THY Euroleague'de 15.5 sayı, 4.0 asist ve 3.5 ribaund ile mücadele etti.
- 29.7.2018 15:09
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Manchester City’den komik indirim
Toplam 3
Yorum
can 2 milyon euro yani 10 milyon lira mı komik yoksa dnayere istenilen paramı anlayamadım
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Yeni kral Henry Onyekuru
Toplam 1
Yorum
Meth elde patlayan bir feghouli geçen sene gelirken ne naz etmişti.şimdide gitsin diye bakılıyor.
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Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil yorumu
Toplam 2
Yorum
Meth bırakın bu işleri tüm dünya sizin faşist ve ırkçı olduğunuzu biliyor.ama bütün herşeyinizide bu insanlara borçlusunuz.
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