Eskişehir Basket ligden çekilme kararı aldı – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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    13 Temmuz 2018, Cuma
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    ligden çekilme kararı aldı

    <a href="/index/eskisehir-basket?id=0d070b94-9e37-4e52-a83d-f2f5a72a4602" class="" rel="tag">Eskişehir Basket</a> ligden çekilme kararı aldı

    Tahincioğlu Süper Ligi takımlarından 'in yönetim kurulunun, ligden ve Uluslararası Federasyonları Birliği (FIBA) tarafından düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nden çekilme kararı aldığı bildirildi.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Bu akşam yapılan Yönetim Kurulu toplantısında takımımızın 2018-2019 Tahincioğlu Süper Ligi'ne ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmayacağı kararı alınmıştır. Detaylı açıklama en yakın zamanda yapılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

    1. 13.7.2018 03:35
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