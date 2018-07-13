Kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu akşam yapılan Eskişehir Basket Yönetim Kurulu toplantısında takımımızın 2018-2019 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne katılmayacağı kararı alınmıştır. Detaylı açıklama en yakın zamanda yapılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."