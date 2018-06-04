Afyon gururlu – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    Afyon gururlu

    Afyon gururlu
    Tahincioğlu Süper Ligi'ne yükselen , şampiyonluk kutlaması yaptı. Bahçeşehir Koleji'ni 74-70 yenerek seriyi 3-1 kazanan takımı binlerce taraftar şehirde karşıladı. Afyon geçtiğimiz günlerde futbolda da 1. Lig'e yükselmişti
    1. 4.6.2018
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