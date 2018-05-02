Potada dev maç – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Potada dev maç

    Potada dev maç

    Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden , 26. hafta erteleme maçında bugün ikinci 'ı ağırlayacak.

    Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak mücadele beIN Sports 3'ten yayınlanacak. 23 galibiyetle lider durumda bulunan ile daha önce 78 kez karşılaştı. Sarı-lacivertliler, 46 maçı kazanıp 32 yenilgi aldı.

    OBRA'DAN ÇAĞRI
    Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, maçı için sarı-lacivertli taraftarlara çağrı yaptı. Sırp çalıştırıcı, "İnanıyorum ki herkes için takıma destek vermek, her zaman birlikte olduğumuzu göstermek adına harika bir fırsat olacak" ifadelerine yer verdi.
    1. 2.5.2018
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