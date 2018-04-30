Yeşilgiresun Belediyespor'da galibiyet sevinci

Damcı yaptığı açıklamada, dün sahalarında konuk ettikleri yine kendileri gibi kümede kalma mücadelesi veren Demir İnşaat Büyükçekme'yi 95-80 mağlup etmeyi başardıklarını belirtti.

Rakipleri karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Damcı, parkeden mutlu ayrılmanın sevincini yaşadıklarını aktararak, "Kalan 3 maçta bir galibiyet bizi ligde tutmaya yetecektir. Üç karşılaşmanın ikisini içeride, birini de deplasmanda oynayacağız. Büyük bir avantajımız var. Bunu iyi değerlendirerek hedeflediğimiz galibiyete ulaşmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.