Yeşilgiresun Belediyespor'da galibiyet sevinci
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor'un yönetim kurulu üyesi Serhan Damcı, kalan 3 maçta alacakları bir galibiyetin kendilerini ligde tutmaya yeteceğini söyledi.
Damcı yaptığı açıklamada, dün sahalarında konuk ettikleri yine kendileri gibi kümede kalma mücadelesi veren Demir İnşaat Büyükçekme'yi 95-80 mağlup etmeyi başardıklarını belirtti.
Rakipleri karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Damcı, parkeden mutlu ayrılmanın sevincini yaşadıklarını aktararak, "Kalan 3 maçta bir galibiyet bizi ligde tutmaya yetecektir. Üç karşılaşmanın ikisini içeride, birini de deplasmanda oynayacağız. Büyük bir avantajımız var. Bunu iyi değerlendirerek hedeflediğimiz galibiyete ulaşmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
- 30.4.2018 16:41
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Volkan Demirel: “Beşiktaş’ın bu tavrı futbolu gölgede bırakıyor”
Toplam 3
Yorum
fb.li sende çok sırlı değilsin kaptan. bence konuşma.
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Volkan Demirel: “Beşiktaş’ın bu tavrı futbolu gölgede bırakıyor”
Toplam 3
Yorum
revizyon şart bjk de. tolga kulübede bile takımına zarar veren bir adam..şenol hocayı anlamak ise mümkün değil..sanki 18 yaşında futbolcu gibi..
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Derbide Galatasaray Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti | İşte maçın özeti
Toplam 5
Yorum
Taraftar Başkan ÖNCELİKLE GEÇMİŞ OLSUN BAŞKANIMIZA... BÖYLE TARAFTAR GİBİ BAŞKAN YENİDEN SEÇİLMELİ... GS'ı DÜŞÜNMEYEN, YİYİCİLERDEN BIKTIK....
Yeşilgiresun Belediyespor'da galibiyet sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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