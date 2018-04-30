Yeşilgiresun Belediyespor'da galibiyet sevinci – Fotomaç – 30 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'da galibiyet sevinci

    Yeşilgiresun Belediyespor'da galibiyet sevinci

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden 'un yönetim kurulu üyesi Serhan Damcı, kalan 3 maçta alacakları bir galibiyetin kendilerini ligde tutmaya yeteceğini söyledi.

    Damcı yaptığı açıklamada, dün sahalarında konuk ettikleri yine kendileri gibi kümede kalma mücadelesi veren Demir İnşaat Büyükçekme'yi 95-80 mağlup etmeyi başardıklarını belirtti.

    Rakipleri karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Damcı, parkeden mutlu ayrılmanın sevincini yaşadıklarını aktararak, "Kalan 3 maçta bir galibiyet bizi ligde tutmaya yetecektir. Üç karşılaşmanın ikisini içeride, birini de deplasmanda oynayacağız. Büyük bir avantajımız var. Bunu iyi değerlendirerek hedeflediğimiz galibiyete ulaşmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

    1. 30.4.2018 16:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yeşilgiresun Belediyespor'da galibiyet sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN