Sarı-lacivertliler, deplasmanda Muratbey Uşak'a konuk oldu. Karşılaşmadan 90-81'lik sonuçla galip ayrılan Fenerbahçe Doğuş, puanını 49'a çıkararak bu haftayı da lider tamamladı.

Bu sonuçla 22. yenilgisini alan Muratbey Uşak, ligden düşen ilk takım oldu.

TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Eskişehir Basket'i 73-69 yenerek 21. galibiyetini elde etti. Bursa temsilcisi, puanını 47'ye yükselterek zirve takibini sürdürdü.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 28. haftanın programı şöyle:

SONUÇLAR

Beşiktaş Sompo Japan-Pınar Karşıyaka: 77-63

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Basketbol: 92-86

Muratbey Uşak-Fenerbahçe Doğuş: 81-90

Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Odeabank: 75-73

Trabzonspor-Darüşşafaka: 82-104

Banvit-Anadolu Efes: 82-90

Yeşilgiresun Belediyespor-Demir İnşaat Büyükçekmece: 95-80

TOFAŞ-Eskişehir Basket: 73-69

PUAN DURUMU

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

S Takım O G M S Y P 1 FENERBAHÇE DOĞUŞ 26 23 3 2258 1889 49 2 TOFAŞ 26 21 5 2189 2021 47 3 ANADOLU EFES 27 20 7 2249 2146 46 4 BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN 27 18 9 2069 1959 45 5 BANVİT 27 17 10 2139 2037 44 6 DARÜŞŞAFAKA 27 16 11 2147 1998 43 7 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BASKETBOL 27 14 13 2050 2075 41 8 ESKİŞEHİR BASKET 27 14 13 2145 2147 41 9 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 27 11 16 2120 2196 38 10 GALATASARAY ODEABANK 27 11 16 2156 2159 38 11 PINAR KARŞIYAKA 27 10 17 2096 2248 37 12 DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE 27 9 18 2135 2225 36 13 YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR 27 9 18 2155 2336 36 14 TRABZONSPOR 27 9 18 2329 2466 36 15 GAZİANTEP BASKETBOL 27 8 19 2102 2272 35 16 MURATBEY UŞAK 27 5 22 2034 2199 32

28. HAFTA PROGRAMI

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 28. hafta müsabakalarının programı ise şöyle:

4 Mayıs Cuma:

20.30 Pınar Karşıyaka-Sakarya Büyükşehir Belediyespor

5 Mayıs Cumartesi:

13.00 Fenerbahçe Doğuş-Beşiktaş Sompo Japan

15.15 Gaziantep Basketbol-Banvit

17.00 Galatasaray Odeabank-İstanbul Büyükşehir Belediyespor

20.15 Trabzonspor-Yeşil Giresun Belediyespor

6 Mayıs Pazar:

15.15 Darüşşafaka-Anadolu Efes

17.00 Eskişehir Basket-Muratbey Uşak

19.30 Demir İnşaat Büyükçekmece-TOFAŞ