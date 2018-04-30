Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde görünüm
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta tamamlanırken, Fenerbahçe Doğuş, bu haftayı da liderlik koltuğunda geçti.
Sarı-lacivertliler, deplasmanda Muratbey Uşak'a konuk oldu. Karşılaşmadan 90-81'lik sonuçla galip ayrılan Fenerbahçe Doğuş, puanını 49'a çıkararak bu haftayı da lider tamamladı.
Bu sonuçla 22. yenilgisini alan Muratbey Uşak, ligden düşen ilk takım oldu.
TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Eskişehir Basket'i 73-69 yenerek 21. galibiyetini elde etti. Bursa temsilcisi, puanını 47'ye yükselterek zirve takibini sürdürdü.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 28. haftanın programı şöyle:
SONUÇLAR
Beşiktaş Sompo Japan-Pınar Karşıyaka: 77-63
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Basketbol: 92-86
Muratbey Uşak-Fenerbahçe Doğuş: 81-90
Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Odeabank: 75-73
Trabzonspor-Darüşşafaka: 82-104
Banvit-Anadolu Efes: 82-90
Yeşilgiresun Belediyespor-Demir İnşaat Büyükçekmece: 95-80
TOFAŞ-Eskişehir Basket: 73-69
PUAN DURUMU
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|S
|Takım
|O
|G
|M
|S
|Y
|P
|1
|FENERBAHÇE DOĞUŞ
|26
|23
|3
|2258
|1889
|49
|2
|TOFAŞ
|26
|21
|5
|2189
|2021
|47
|3
|ANADOLU EFES
|27
|20
|7
|2249
|2146
|46
|4
|BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN
|27
|18
|9
|2069
|1959
|45
|5
|BANVİT
|27
|17
|10
|2139
|2037
|44
|6
|DARÜŞŞAFAKA
|27
|16
|11
|2147
|1998
|43
|7
|SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BASKETBOL
|27
|14
|13
|2050
|2075
|41
|8
|ESKİŞEHİR BASKET
|27
|14
|13
|2145
|2147
|41
|9
|İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|27
|11
|16
|2120
|2196
|38
|10
|GALATASARAY ODEABANK
|27
|11
|16
|2156
|2159
|38
|11
|PINAR KARŞIYAKA
|27
|10
|17
|2096
|2248
|37
|12
|DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE
|27
|9
|18
|2135
|2225
|36
|13
|YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR
|27
|9
|18
|2155
|2336
|36
|14
|TRABZONSPOR
|27
|9
|18
|2329
|2466
|36
|15
|GAZİANTEP BASKETBOL
|27
|8
|19
|2102
|2272
|35
|16
|MURATBEY UŞAK
|27
|5
|22
|2034
|2199
|32
28. HAFTA PROGRAMI
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 28. hafta müsabakalarının programı ise şöyle:
4 Mayıs Cuma:
20.30 Pınar Karşıyaka-Sakarya Büyükşehir Belediyespor
5 Mayıs Cumartesi:
13.00 Fenerbahçe Doğuş-Beşiktaş Sompo Japan
15.15 Gaziantep Basketbol-Banvit
17.00 Galatasaray Odeabank-İstanbul Büyükşehir Belediyespor
20.15 Trabzonspor-Yeşil Giresun Belediyespor
6 Mayıs Pazar:
15.15 Darüşşafaka-Anadolu Efes
17.00 Eskişehir Basket-Muratbey Uşak
19.30 Demir İnşaat Büyükçekmece-TOFAŞ
- 30.4.2018 10:13
-
Talisca, Donk'a dirsek attı Fırat Aydınus görmedi
Toplam 11
Yorum
arslan talisca her maçta hücum faullu oynuyor.başka takımda olsa her maçta kart görürdü.hakemler görmemezlikten geliyor.
-
Nagatomo açıkladı! Galatasaray'da kalacak mı?
Toplam 2
Yorum
gs para.mara ama mecbur degilsek rodrigezi satmak gs a ihanettir bu cocugu 40 milyona satmak bile karli bir is degildir biline,hocama güvenirim
-
Nihat Kahveci'den Jeremain Lens'e sert sözler
Toplam 5
Yorum
kartal Değerli Fikret Başkanım, bizi bu SENE ŞAMPİYONLUKTAN EDEN, nEGRADO, lENS, vALGNER lAVE,TOSİÇİ EN KISA ZAMANDA TAKIMDAN GÖNDERMELİSİN YOKSA
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