Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde görünüm – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    'nde görünüm

    <a href="/index/tahincioglu-basketbol-super-ligi?id=6336bc59-d761-420d-b9fd-a871369171dc" class="" rel="tag">Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi</a>'nde görünüm

    'nde 27. hafta tamamlanırken, Doğuş, bu haftayı da liderlik koltuğunda geçti.

    Sarı-lacivertliler, deplasmanda 'a konuk oldu. Karşılaşmadan 90-81'lik sonuçla galip ayrılan Doğuş, puanını 49'a çıkararak bu haftayı da lider tamamladı.

    Bu sonuçla 22. yenilgisini alan , ligden düşen ilk takım oldu.

    TOFAŞ, sahasında konuk ettiği 'i 73-69 yenerek 21. galibiyetini elde etti. temsilcisi, puanını 47'ye yükselterek zirve takibini sürdürdü.

    'nin 27. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 28. haftanın programı şöyle:

    SONUÇLAR
    Sompo Japan-Pınar Karşıyaka: 77-63

    Büyükşehir Belediyespor- Basketbol: 92-86

    Muratbey Uşak- Doğuş: 81-90

    Büyükşehir Belediyespor- Odeabank: 75-73

    Trabzonspor-Darüşşafaka: 82-104

    Banvit-Anadolu Efes: 82-90

    Yeşilgiresun Belediyespor-Demir : 95-80

    TOFAŞ- Basket: 73-69

    PUAN DURUMU
    'nde 27. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

    S Takım O G M S Y P
    1 FENERBAHÇE DOĞUŞ 26 23 3 2258 1889 49
    2 TOFAŞ 26 21 5 2189 2021 47
    3 ANADOLU EFES 27 20 7 2249 2146 46
    4 BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN 27 18 9 2069 1959 45
    5 BANVİT 27 17 10 2139 2037 44
    6 DARÜŞŞAFAKA 27 16 11 2147 1998 43
    7 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BASKETBOL 27 14 13 2050 2075 41
    8 ESKİŞEHİR BASKET 27 14 13 2145 2147 41
    9 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 27 11 16 2120 2196 38
    10 GALATASARAY ODEABANK 27 11 16 2156 2159 38
    11 PINAR KARŞIYAKA 27 10 17 2096 2248 37
    12 DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE 27 9 18 2135 2225 36
    13 YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR 27 9 18 2155 2336 36
    14 TRABZONSPOR 27 9 18 2329 2466 36
    15 GAZİANTEP BASKETBOL 27 8 19 2102 2272 35
    16 MURATBEY UŞAK 27 5 22 2034 2199 32

    28. HAFTA PROGRAMI
    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 28. hafta müsabakalarının programı ise şöyle:

    4 Mayıs Cuma:

    20.30 Pınar Karşıyaka- Büyükşehir Belediyespor

    5 Mayıs Cumartesi:

    13.00 Fenerbahçe Doğuş- Sompo Japan

    15.15 Basketbol-Banvit

    17.00 Odeabank- Büyükşehir Belediyespor

    20.15 Trabzonspor-Yeşil Giresun Belediyespor

    6 Mayıs Pazar:

    15.15 Darüşşafaka-Anadolu Efes

    17.00 -Muratbey Uşak

    19.30 Demir -TOFAŞ

    1. 30.4.2018 10:13
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