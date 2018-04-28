Sakarya Büyükşehir Belediyespor, evinde Galatasaray Odeabank'ı yendi – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    Büyükşehir Belediyespor, evinde 'ı yendi

    Sakarya Büyükşehir Belediyespor, evinde Galatasaray Odeabank'ı yendi

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Büyükşehir Belediyespor, evinde ağırladığı 'ı 75-73 yendi.

    Büyükşehir Belediyespor, bu sonuçla ligdeki 14. galibiyetini elde ederken, ise 16. mağlubiyetini yaşadı.

    Karşılıklı top kayıplarıyla başlayan karşılaşmada üstünlüğü ele geçiren Galatasaray Odeabank, Summers ve Hendrix'in basketleriyle 6. dakikada 5 sayılık fark yakaladı: 6-11. Geri kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılılar, Hardy ve Hendrix'in basketleriyle ilk periyodu 23-14 önde bitirdi.

    Müsabakanın ikinci periyoduna Lopez'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle başlayan ev sahibi takım, Harris'in sayılarıyla farkı 12. dakikada 3'e indirdi: 22-25. Hücum etkinliğini sürdüren ve oyunun kontrolünü ele geçiren , Jankovic'in son saniyede boyalı alandan bulduğu sayıyla soyunma odasına 35-34 üstün gitti.

    Üçüncü periyoda iyi savunma ile başlayan, hücumda da etkili olan ev sahibi takım, 25. dakikada Boothe'nin üç sayılık atışıyla skoru 45-40 yaparak farkı 5'e çıkardı. Oyundan kopmayan sarı-kırmızılılar, 27. dakikada skoru 47-47 eşitliğe taşıdı. Skor üstünlüğünü elinde bulunduran Galatasaray Odeabank, son periyoda 53-51 önde girdi.

    Maçın son periyodu oldukça çekişmeli geçti, daha az hata yapan ev sahibi Sakarya Büyükşehir Belediyespor sahadan 75-73 galip ayrıldı.

    Salon: Sakarya

    Hakemler: Ali Serkan Emlek, Semih Vural, Duhan Köyiçi

    Sakarya Büyükşehir Belediyespor: Jones 18, Harris 14, James Metecan Birsen 7, Fall 2, Boothe 14, Lopez 10, Can Korkmaz, Jankovic 10, Mehmet Özdoğan

    Galatasaray Odeabank: Göksenin Köksal 4, Renfroe 10, Hardy 27, Summers 6, Hendrix 17, Ege Arar 2, Mehmet Yağmur 4, Caner Topaloğlu, Taylor, 3, Juskevicius

    1. Periyot: 14-23

    Devre: 35-34

    3. Periyot: 51-53

    1. 28.4.2018 23:00
    2. Güncelleme: 28.4.2018 23:02
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