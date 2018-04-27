Yeşilgiresun Belediyespor'dan taraftara çağrı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında 29 Nisan Pazar günü sahasında Demir İnşaat Büyükçekmece'yi konuk edecek Yeşilgiresun Belediyespor'un kulüp başkanı Kerim Aksu, taraftarın desteğiyle zorlu karşılaşmayı kazanacaklarına inandıklarını bildirdi.

Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, Demir İnşaat Büyükçekmece'nin de kendileri gibi ligde tutunma mücadelesi verdiğini anımsattı.

İki takım açısından mücadelenin çok önemli olduğunu vurgulayan Aksu, kazanan ekibin avantaj yakalayacağını ifade etti.

Maçta en büyük avantajlarının Giresun halkı olacağını, taraftarlarının desteğine ihtiyaç duyduklarını aktaran Aksu, şunları kaydetti:

"Demir İnşaat Büyükçekmece maçında alacağımız galibiyetle kalan haftalara daha moralli gireceğiz. Bir başka deyişle de Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde kalma adına güçlü bir adım atmış olacağız. Bu nedenle bizim açımızdan hayati önem taşıyan karşılaşmada salonunun tamamen dolmasını bekliyorum. Basketbol sevdalısı taraftarlarımızla ve Giresunlu tüm sporseverlerle pazar günü oynanacak maçta 19 Eylül Spor Salonu'nda buluşmayı arzu ediyorum."

Ligde Yeşilgiresun Belediyespor , 34 puanla 14. sırada yer alırken Demir İnşaat Büyükçekmece ise 35 puanla 12. basamakta bulunuyor.