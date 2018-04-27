Pınar Karşıyaka Beşiktaş'a karşı
TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde sezonu iyi bir konumda kapatmayı hedefleyen Pınar Karşıyaka, yarın kendisini 3 yıl önce şampiyonluğa taşıyan Antrenör Ufuk Sarıca'nın çalıştırdığı Beşiktaş Sompo Japan'la deplasmanda karşılaşacak.
Mücadele Akatlar Spor Salonu'nda saat 13.00'te start alacak. Konuk Karşıyaka taraftarları salona alınmayacak. Karşıyaka'da kızının doğumu nedeniyle hafta içinde Almanya'ya giden Waters, maçta forma giyecek. Kadrosunda eski Karşıyakalı birçok ismi bulunduran Beşiktaş'ta ise daha önce yeşil-kırmızılılarda forma giyen Diebler ve Palacios, sakatlıkları nedeniyle yok. Ligde Karşıyaka, 26 haftada 10 galibiyet alırken Kartal ise 17 galibiyetle Play-Off'u garantiledi.
- 27.4.2018 14:50
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Toplam 4
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Samet Miss gibi haber
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Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmayacağına açıkladı!
Toplam 21
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karado çaresiz akrep kendini sokar misali .hırsla kalkan zararla oturur.delikanlı beşiktaş çıkar oynar kaybederse sahada kaybeder.
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Fenerbahçe maçına çıkmayacağını KAP'a bildirdi
Toplam 22
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USTA YORUMCU BAŞ PROVAKATÖR TOLGANIN YEDİĞİ HALTLARIDA KAP A BİLDİRİN GÜVENLİK NASIL DÖVÜLÜRMÜŞ SEYİRCİYLE NASIL MUHATAP OLUNURMUŞ.
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