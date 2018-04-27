Mücadele Akatlar Spor Salonu'nda saat 13.00'te start alacak. Konuk Karşıyaka taraftarları salona alınmayacak. Karşıyaka'da kızının doğumu nedeniyle hafta içinde Almanya'ya giden Waters, maçta forma giyecek. Kadrosunda eski Karşıyakalı birçok ismi bulunduran Beşiktaş'ta ise daha önce yeşil-kırmızılılarda forma giyen Diebler ve Palacios, sakatlıkları nedeniyle yok. Ligde Karşıyaka, 26 haftada 10 galibiyet alırken Kartal ise 17 galibiyetle Play-Off'u garantiledi.