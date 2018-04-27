Pınar Karşıyaka Beşiktaş'a karşı – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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HEPSİ
    27 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'a karşı

    <a href="/index/pinar-karsiyaka?id=244318e5-e8b4-4f1d-8338-cbf84d434a00" class="" rel="tag">Pınar Karşıyaka</a> <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'a karşı

    TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde sezonu iyi bir konumda kapatmayı hedefleyen , yarın kendisini 3 yıl önce şampiyonluğa taşıyan Antrenör 'nın çalıştırdığı Sompo Japan'la deplasmanda karşılaşacak.

    Mücadele Akatlar Spor Salonu'nda saat 13.00'te start alacak. Konuk Karşıyaka taraftarları salona alınmayacak. Karşıyaka'da kızının doğumu nedeniyle hafta içinde 'ya giden Waters, maçta forma giyecek. Kadrosunda eski Karşıyakalı birçok ismi bulunduran 'ta ise daha önce yeşil-kırmızılılarda forma giyen Diebler ve Palacios, sakatlıkları nedeniyle yok. Ligde Karşıyaka, 26 haftada 10 galibiyet alırken ise 17 galibiyetle Play-Off'u garantiledi.

    1. 27.4.2018 14:50
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